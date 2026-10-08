Татарское издательство представило книги о семье и родословной в Казани

Фото: пресс-служба Татарского книжного издательства

Татарское книжное издательство приняло участие во Всероссийском совещании руководителей органов ЗАГС, которое проходит в Казани. В мероприятии участвуют руководители и сотрудники органов ЗАГС из всех регионов России, а также представители ФНС, Минфина и Минцифры.

Стенд издательства стал одной из центральных площадок пленарного заседания. С представленными книгами ознакомились Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко. Они отметили высокий уровень изданий и разнообразие тем.

Медиапродюсер Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова рассказала, что на стенде представили книги о составлении родословной, татарских семейных традициях и семейном чтении. Среди них – изданная на татарском и русском языках книга «Татарская семья: обычаи и обряды», а также детская книга Диляры Гафиятуллиной, которая помогает ребенку в игровой форме составить родословную и узнать историю своей семьи.

Фото: пресс-служба Татарского книжного издательства

По словам Шамсутдиновой, интерес к этой теме связан с тем, что сохранение памяти о предках помогает формировать общие ценности в семье.

Среди последних новинок издательства – «Татарско-русский словарь личных имен и фамилий». Проект реализовали при поддержке Комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.

Участники совещания знакомились с представленными книгами, интересовались особенностями национального книгоиздания и отмечали актуальность литературы, посвященной укреплению института семьи.