Комитет по стандарту «Халяль» РТ и Мосэкспортцентр договорились о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ

На полях проходящей в Москве XXVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» подписано соглашение о сотрудничестве между Московским экспортным центром и Комитетом по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман РТ. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Подписи под меморандумом поставили директор Мосэкспортцентра Виталий Степанов и председатель комитета Аббяс хазрат Шляпошников.

Документ предусматривает, что компании, получающие поддержку Московского экспортного центра и готовящие свою продукцию к выходу на зарубежные рынки, смогут пройти сертификацию на соответствие международным стандартам «Халяль» в татарстанском комитете со скидкой до 15%.

Соглашение открывает столичным производителям дополнительные возможности для выхода на рынки стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и других регионов, где признается сертификат Комитета по стандарту «Халяль».

Сертификат признают такие страны, как Испания, Саудовская Аравия, Индонезия, Южно-Африканская Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Нигерия, Япония, Таиланд, Катар, Кувейт, Иордания, Бахрейн, Малайзия, Белоруссия, Казахстан, Оман и Киргизия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач в мае этого года подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития халяль-индустрии. Недавно, в сентябре, стало известно, что в республике появится собственная халяль-лаборатория. Позднее было объявлено о решении создать Ассоциацию производителей халяль.

За прошлый год в Татарстане произвели 354,4 тыс. тонн халяльной продукции на сумму 149,1 млрд рублей. Экспорт достиг 45 млн долларов США, что на 3,2% больше по сравнению с 2024 годом. За первые четыре месяца 2026-го за рубеж было поставлено халяль-продукции более чем на 16,5 млн долларов.

Наращивание поставок халяльной продукции за рубеж соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.