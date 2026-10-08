В казанском парке «Россия – Моя история» представят «Хроники великой страны»

Казанский исторический парк «Россия – Моя история» на следующей неделе, 17 и 18 октября, представит специальную познавательную программу «Хроники великой страны». Решивших присоединиться к ней ждет масштабное путешествие сквозь века в ходе трех эксклюзивных экскурсий, сообщает пресс-служба парка.

В 11 часов будет начинаться экскурсия «Дальневосточный финал: от войны к миру», посвященная советско-японской войне 1945 года. Пришедшие узнают, как за рекордные три недели была разгромлена Квантунская армия, как проходили штурмы укрепрайонов и десанты на Сахалине и Курильских островах. На интерактивных экранах оживут рассекреченные документы и личные истории героев.

В 12 часов посетителей ждет экскурсия «Великие битвы эпохи Романовых». Желающие составить представление об этой части военной истории России проследят путь русских армии и флота от побед Петра I при Гангуте и Полтаве до Бородинского сражения и обороны Севастополя. «3D-реконструкции сражений позволят погрузиться в прошлое и узнать, на какие отчаянные решения были готовы пойти русские генералы и солдаты ради победы», – отметили в пресс-службе.

Последней станет экскурсия «Блеск и величие империи: праздники Российского двора», которая начнется в 13 часов. Посетители узнают, как устраивались первые петровские ассамблеи, чем удивляли гостей коронационные пиры в Кремле и как проходили императорские балы. Экскурсоводы откроют интересующимся секреты знаменитой Шапки Мономаха, коронационных торжеств и военных парадов.