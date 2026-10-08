Кремль: Рубио прав относительно отсутствия пока перспектив мирного решения

Дмитрий Песков в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перспектив у дипломатического урегулирования конфликта на Украине пока нет, соответствующее наблюдение государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио соответствует действительности. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим. И то, с чего мы начинали, заявление Зеленского, как раз говорит о том, что никаких предпосылок пока не просматривается», – поделился тем, как видит ситуацию руководство России, пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина.

Вместе с тем Песков заметил, что «искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию». Впрочем, на его взгляд, руководство Украины не желает выходить на мирную траекторию.

Ранее Рубио предупредил, что США перестанут вкладывать ресурсы в завершение вооруженного противостояния на Украине, если не смогут добиться прогресса в переговорах. «Мы пытались. Мы будем продолжать пытаться. Но мы также не собираемся вкладывать средства в бессмысленные процессы, если не сможем добиться прогресса», – заявил дипломат журналистам во время визита в Португалию (цитата по Reuters).

По оценке госсекретаря, конфликт находится в «опасном тупике», а дальнейшая эскалация может привести к его превращению «в гораздо более широкий и гораздо более опасный региональный конфликт».