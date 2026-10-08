В Казани на выходных из-за полумарафона поэтапно ограничат движение транспорта
На предстоящих выходных, 10 и 11 октября, в столице Татарстана поэтапно ограничат движение транспорта из-за проведения Казанского национального полумарафона. Об этом напоминают организаторы события.
В частности, с 4.00 10 октября до 11.30 11 октября будут закрыты для машин:
– Кремлевская набережная (парковка);
– улица Сибгата Хакима (парковка у дома №60).
С 5.30 до 10.15 11 октября ограничения затронут:
– часть улицы Вишневского (по направлению от съезда с улицы Николая Ершова до моста Миллениум);
– другую часть улицы Вишневского (по направлению от улицы Вишневского до моста Миллениум);
– сам мост Миллениум (проезд перекроют полностью);
– улицу Подлужная (по направлению от улицы Толстого до моста Миллениум);
– участок проспекта Фатиха Амирхана (от заезда в тоннель на мост Миллениум до моста Миллениум);
– дорогу под мостом Миллениум (от улицы Сибагата Хакима у аквапарка «Ривьера» до дороги между домами №2 по улице Алексея Козина и №1г по проспекту Амирхана);
– еще один участок проспекта Фатиха Амирхана (по направлению от дома №2 по улице Алексея Козина до улицы Сибгата Хакима).
Чуть дольше, с 5.30 до 10.45 11 октября, ограничения будут действовать на следующих участках:
– улица Сибгата Хакима (от проспекта Фатиха Амирхана до улицы Чистопольская, ограничение движения в обоих направлениях, с возможностью сквозного проезда со стороны улиц Алексея Козина и Нигматуллина);
– Чистопольское кольцо (от съезда на улицу Сибгата Хакима до съезда на улицу Чистопольская, ограничение движения по двум правым полосам);
– улица Чистопольская (по направлению от Чистопольского кольца до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», ограничение движения по трем правым полосам);
– вокруг стадиона «Ак Барс Арена»;
– другая часть улицы Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до проспекта Фатиха Амирхана);
– улица Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы Чистопольская);
– Кремлевская дамба (от улицы Сибгата Хакима до улицы Ташаяк);
– улица Пролетарская;
– подъем с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу;
– съезд с Кремлевской дамбы на Кремлевскую набережную;
– дорога от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия);
– дорога от площади Тысячелетия до улицы Батурина вдоль Казанского Кремля;
– улица Батурина (от улицы Карла Маркса до Кремлевской набережной);
– Кремлевская набережная (от улицы Батурина до улицы Саид-Галеева).
Ранее сообщалось, что с 4.00 до 12.00 11 октября на перечисленных участках дорог также запретят парковку средств индивидуальной мобильности.