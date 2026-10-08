В Казани на выходных из-за полумарафона поэтапно ограничат движение транспорта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На предстоящих выходных, 10 и 11 октября, в столице Татарстана поэтапно ограничат движение транспорта из-за проведения Казанского национального полумарафона. Об этом напоминают организаторы события.

Схема ограничения движения Изображение предоставлено организаторами мероприятия

В частности, с 4.00 10 октября до 11.30 11 октября будут закрыты для машин:

– Кремлевская набережная (парковка);

– улица Сибгата Хакима (парковка у дома №60).

С 5.30 до 10.15 11 октября ограничения затронут:

– часть улицы Вишневского (по направлению от съезда с улицы Николая Ершова до моста Миллениум);

– другую часть улицы Вишневского (по направлению от улицы Вишневского до моста Миллениум);

– сам мост Миллениум (проезд перекроют полностью);

– улицу Подлужная (по направлению от улицы Толстого до моста Миллениум);

– участок проспекта Фатиха Амирхана (от заезда в тоннель на мост Миллениум до моста Миллениум);

– дорогу под мостом Миллениум (от улицы Сибагата Хакима у аквапарка «Ривьера» до дороги между домами №2 по улице Алексея Козина и №1г по проспекту Амирхана);

– еще один участок проспекта Фатиха Амирхана (по направлению от дома №2 по улице Алексея Козина до улицы Сибгата Хакима).

Чуть дольше, с 5.30 до 10.45 11 октября, ограничения будут действовать на следующих участках:

– улица Сибгата Хакима (от проспекта Фатиха Амирхана до улицы Чистопольская, ограничение движения в обоих направлениях, с возможностью сквозного проезда со стороны улиц Алексея Козина и Нигматуллина);

– Чистопольское кольцо (от съезда на улицу Сибгата Хакима до съезда на улицу Чистопольская, ограничение движения по двум правым полосам);

– улица Чистопольская (по направлению от Чистопольского кольца до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», ограничение движения по трем правым полосам);

– вокруг стадиона «Ак Барс Арена»;

– другая часть улицы Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до проспекта Фатиха Амирхана);

– улица Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы Чистопольская);

– Кремлевская дамба (от улицы Сибгата Хакима до улицы Ташаяк);

– улица Пролетарская;

– подъем с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу;

– съезд с Кремлевской дамбы на Кремлевскую набережную;

– дорога от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия);

– дорога от площади Тысячелетия до улицы Батурина вдоль Казанского Кремля;

– улица Батурина (от улицы Карла Маркса до Кремлевской набережной);

– Кремлевская набережная (от улицы Батурина до улицы Саид-Галеева).

Изображение предоставлено организаторами мероприятия

Ранее сообщалось, что с 4.00 до 12.00 11 октября на перечисленных участках дорог также запретят парковку средств индивидуальной мобильности.