В Новошешминском районе открылся детский центр «Анимакс»

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

В Новошешминском районном Доме культуры открылся детский культурно-просветительский центр «Анимакс». Его создание стало частью федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Об этом сообщает Минкульт РТ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава района Егор Тарнавский, директор ГБУК РТ «Татаркино» Ильяс Гафаров и заведующая сектором по проектной деятельности и поддержке культурных инициатив ГБУ «Таткультресурсцентр» Гузель Фаезова.

Центр призван стать для ребят пространством для раскрытия творческого потенциала: здесь дети смогут не только развивать художественные способности, но и осваивать современные инструменты анимации и кинопроизводства. В программе – обучение работе с технологиями и практическая реализация собственных идей: юные посетители будут создавать мультфильмы, короткометражные и документальные работы, совмещая креатив с техническими навыками.

Обучение в центре разделено на две возрастные группы: 6–13 и 14–17 лет. Такой подход позволяет адаптировать программы под интересы и уровень подготовки каждого ребенка. Особое внимание будет уделяться практическому опыту – от создания мультфильмов в пластилиновой и кукольной технике до съемки и монтажа короткометражных фильмов с профессиональным оборудованием.

Для младших детей оборудована студия мультипликации со специальными столами для рисования и анимации, а также зоной для работы с пластилином и куклами. Для подростков организована студия съемки с профессиональным оборудованием, монтажными станциями и специализированным программным обеспечением. Введены курсы по созданию 2D- и 3D-анимации, сценарному мастерству, мастер-классы по съемке и монтажу видео. Организованы пространства для командных проектов, стимулирующие сотрудничество и развитие коммуникационных навыков.

Для оснащения центра приобретено профессиональное оборудование: экшн-камеры, интерактивная панель, графические и портативные планшеты, мультстудия (звуковое и видеооборудование), проектор, микрофоны, видеокамера, звукоизоляционная кабина.

Все рабочие зоны, студии и коридоры оборудованы с учетом требований безбарьерной среды: широкие проходы, низкопороговые входы и двери обеспечивают свободный доступ для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе использующих инвалидные коляски.