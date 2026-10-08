«Миллиард.Татар» подарил академику Нигматулину эпос «Идегей» на встрече в Казани

В медиахолдинге «Татмедиа» в Казани состоялась встреча татарстанских журналистов с научным руководителем Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова, академиком РАН Робертом Нигматулиным.

Визит ученого приурочен к 35-летию Академии наук Республики Татарстан, которое отмечается на этой неделе.

Нигматулин, уроженец Москвы, известен не только как ученый-механик и педагог, но и как человек, глубоко переживающий за судьбу татарского языка и культуры. Он является почетным членом Академии наук Татарстана и членом национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар.

Ученый родился и вырос в русскоязычной среде, специально выучил татарский язык и неоднократно подчеркивал важность его сохранения для будущих поколений.

В ходе общения с журналистами академик затронул широкий круг тем: рассказывал о своей жизни, говорил о национальной идентичности, отдельно отмечал необходимость сохранить татарский язык на кириллице, не переходя на латиницу. По его словам, сильные народы, в том числе эстонцы, латыши и литовцы, сумели сохранить свой язык, а татары пока не могут, но стараются.

Редакция издания «Миллиард.Татар» преподнесла академику памятный подарок: аудиоверсию героического эпоса «Идегей» на русском и татарском языках, а также набор открыток с репродукциями картин художника Рушана Шамсутдинова, посвященных истории татарского Средневековья.