Земельный участок или автомобиль: как приобрести имущество банкротов со скидкой

Уже более миллиона жителей России пользуются «Витриной имущества банкротов» – сервисом, где размещены ликвидные объекты имущества, которые может приобрести любой человек, причем с внушительной скидкой. Как воспользоваться ресурсом и какое имущество выставляется на «Витрину», рассказал руководитель УФНС России по РТ Марат Сафиуллин.





Руководитель УФНС России по РТ Марат Сафиуллин

Фото: предоставлено УФНС по РТ

От 100 до 1 млн пользователей за два года

– Марат Адипович, в 2024 году был запущен новый сервис «Витрина имущества банкротов». Какие итоги можно подвести?

– Действительно, в апреле 2024 года мы совместно с компанией-разработчиком «Коммерсантъ Картотека» создали ресурс, который открывает процедуры несостоятельности для неограниченного круга лиц, – это «Витрина имущества банкротов» (ВИБ).

Если в начале работы сайта посещаемость была до 100 человек, то сейчас сервис ВИБ знают более 1 млн пользователей. С учетом того, что банкротство все еще продолжает оставаться «неизведанной территорией» для некоторых жителей нашего региона, считаем, что нами задана положительная тенденция к расширению кругозора граждан в данной области.

– Напомните, пожалуйста, какое имущество здесь можно приобрести.

– В сервисе размещены самые ликвидные объекты имущества, такие как недвижимость, земля и транспорт, что интересно любому человеку. Также имеется оборудование, дебиторская задолженность предпринимательского сообщества, готовый бизнес – активы как для инвестиций, так и для развития собственного дела.

Все это представлено в интуитивно понятном виде, ровно так же, как продаются товары на популярных сайтах. Данные с фотографиями, пользовательскими характеристиками, подсказками и ссылками на официальные источники: Росреестр, ГИБДД, ЕФРСБ, Яндекс Карты. Ресурс максимально автоматизирован, что также позволяет исключить ошибки, связанные с человеческим фактором.

Мы всегда выступаем за чистоту и прозрачность данных.

Скриншот с сайта kartoteka.ru

Ресурс охватывает уже 54 региона страны

– Насколько масштабным стал проект сегодня?

– Проект начинался в Татарстане как пилотная инициатива, а сегодня охватывает большую часть России, в том числе Москву, – в целом 54 региона. В каталоге размещено около 21 тыс. объектов: коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки, автомобили, спецтехника, оборудование, готовый бизнес и дебиторская задолженность. Фактически это один из крупнейших агрегаторов имущества, реализуемого в процедурах банкротства.

– Насколько этот проект оправдал ожидания по продаже имущества банкротов?

– За время пилота продано более 4,5 тыс. объектов. Самой востребованной оказалась недвижимость с земельными участками – их продано более 1,8 тыс. объектов (41%), потом транспортные средства – 1,3 тыс. – и права требования к 594 дебиторам.

Общая цена проданного имущества более 10,67 млрд рублей, что составляет 54,43% от начальной стоимости. Если сравнивать с общими данными продажи имущества банкротов, то, согласно статистическим данным ЕФРСБ, имущество банкротов в целом по России реализовывалось в 2025 году за 32,07%, а в первом полугодии 2026-го за 30,66% от начальной стоимости. Цифры говорят сами за себя, расширение «конкурентной среды» среди покупателей приносит положительные результаты для всех – и для продавца-должника, и для покупателя, и для экономики в целом.

«Мы специально сделали сервис максимально простым»

– Сама «Витрина» ведь не заменяет электронные торги?

– Нет, и это принципиально важно. Все торги по-прежнему проходят на официальных электронных торговых площадках. ВИБ – это единая витрина, которая помогает найти интересующий объект, изучить его характеристики, фотографии, документы и затем перейти на площадку, где проходит сама процедура покупки. Мы не меняем законодательную систему торгов – мы делаем ее понятнее для рынка.

– А если человек никогда раньше не участвовал в торгах?

– Мы специально сделали сервис максимально простым. Просматривать объекты можно бесплатно и без регистрации. Если покупатель впервые сталкивается с процедурой, он может воспользоваться сопровождением агентов – от подбора подходящего объекта до участия в торгах. Что немаловажно, агенты, а их на сегодня три, готовы взять в работу интересуемый объект с предпродажной стадии, то есть тогда, когда он еще не продается, но определяется его рыночная стоимость. Наша задача – сделать рынок имущества банкротов понятным не только профессионалам, но и обычным людям.

Скриншот с сайта kartoteka.ru

«В июне 2026 года запустили обновленную версию личных кабинетов»

– Результаты говорят о том, что жители России поддержали проект. А как профессиональное сообщество отнеслось к нововведению?

– В самом начале мы обозначали, что «Витрина имущества банкротов» будет интересна всем участникам процедур банкротства. И если говорить о специалистах в сфере банкротства, то их мнение, безусловно, очень важно. Вместе с нами сервис начинали тестировать 10 арбитражных управляющих, сейчас их уже 355. Я считаю, что активными пользователями ресурса со временем станут все арбитражные управляющие.

Мнение арбитражных управляющих особо ценно, так как именно они являются главной и ключевой фигурой при проведении процедур несостоятельности, их действия непосредственно отражаются на эффективности банкротства. С учетом предложений арбитражных управляющих в июне 2026 года запустили обновленную версию личных кабинетов.

В ближайшем времени с учетом обратной связи от участников проекта – арбитражных управляющих – мы планируем совместно с разработчиком начать информационные встречи с представителями профессионального сообщества.

– Получается, пилот не завершился? Что дальше, чего ожидать?

– Дальше, конечно же, главное – расти вверх, совершенствовать ВИБ и расширять границы участников как среди регионов, потенциальных покупателей, так и среди профессионального сообщества.