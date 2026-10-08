В Казани руководители ЗАГСов России обсудили применение ИИ в работе

В столице Татарстана в ходе Всероссийского совещания руководителей органов ЗАГС субъектов РФ прошла стратегическая сессия, посвященная балансу внутренней эффективности службы и внешнего партнерства с использованием инструментов искусственного интеллекта. Участниками мероприятия стали около 100 руководителей и заместителей руководителей территориальных органов ЗАГС со всей страны, сообщает пресс-служба Управления ЗАГСа Кабмина РТ.

О практическом опыте Минюста России рассказал директор Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг ведомства Роман Рябый. По его словам, ИИ в министерстве уже применяется для распределения обращений граждан и регистрации нормативных правовых актов.

«Все обращения, которые заходят в Минюст, распределяются по подразделениям с использованием нейросети. Она по ключевым словам и содержательным контекстным фразам считывает и направляет в соответствующее подразделение», – отметил спикер.

Директор департамента ИИ и сервисных проектов компании ASTON Яков Кротов высоко оценил перспективы применения нейросетей в сфере ЗАГС, отметив, что любое обращение граждан может обрабатываться ИИ при соблюдении закона о персональных данных. Главным вызовом он назвал работу с чувствительной информацией.

«Персональные данные в открытые нейросети мы не загружаем, соблюдаем федеральный закон №152. Здесь на помощь приходит закрытый контур, когда ЗАГС становится обработчиком персональных данных и обращение обрабатывается внутри защищенной системы», – подчеркнул Кротов.

Эксперт уверен, что некоторые вещи машине доверить невозможно. «Робот никогда не проведет церемонию бракосочетания. И это прекрасно, потому что сам фактор человеческой работы от ведомства не должен уходить. С точки зрения социальной миссии и повышения привлекательности органов ЗАГС – это как раз та история, вокруг которой объединяются команды», – заявил он.

Стратегическая сессия стала для участников полноценной мастерской. С помощью искусственного интеллекта и групповой работы команды разработали инициативы по двум ключевым направлениям. Часть предложений касалась внутренней оптимизации – повышения эффективности документооборота и работы с кадрами. Другая – внешнего развития: укрепления социальной миссии ЗАГС, повышения качества госуслуг и информированности граждан.

Как отметили организаторы, главным практическим результатом встречи стал тот самый баланс – между технологической эффективностью и сохранением человеческого тепла в работе с людьми. Участники не только научились формулировать задачи для нейросетей, но и четко увидели границы их применения.