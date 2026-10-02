В Казани наградили волонтеров – участников акции «Помоги собраться в школу»

Фото: tatarstan.er.ru

В Казани наградили волонтеров, которые участвовали в формировании школьных наборов в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Благодарственные письма и награды в Татарстанском региональном отделении «Единой России» вручила депутат Госдумы восьмого созыва Татьяна Ларионова, сообщается на сайте партии.

Среди награжденных – активисты «Молодой Гвардии Единой России», представители малого и среднего бизнеса, водители, сопровождавшие гуманитарный груз в ЛНР, сотрудники регионального исполкома партии. Ларионова поблагодарила участников за работу и подчеркнула, что помощь другим людям должна идти от сердца.

Проект «Помоги собраться в школу» направлен на адресную помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей, приемным детям, детям-инвалидам, детям участников специальной военной операции и другим категориям. Школьные принадлежности, оборудование, спортинвентарь и ранцы также ежегодно передают в учебные заведения Лисичанска и Рубежного.

«Мы не могли обойти стороной прикрепленные к Татарстану города, чтобы не помочь детям, которые многие годы вообще не могли учиться, находясь под бомбежками, когда не могли дойти до школы. И эти дети давно забыли, что такое хорошие тетради, письменные принадлежности. Об этом, к сожалению, забыли и учителя, потому что они тоже остались без нужных школьных педагогических принадлежностей. Акция «Помоги собраться в школу» стала для нас еще одним важным звеном в помощи Лисичанску и Рубежному. Мы помогаем каждому школьнику, вне зависимости от того, в какой он класс идет», – рассказала Татьяна Ларионова.

В этом году при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и по инициативе Ларионовой в рамках акции в ЛНР доставили 2050 рюкзаков с канцелярскими принадлежностями. Их передали в школе №2 Рубежного, где силами Татарстана провели капитальный ремонт.

Школьные наборы прибыли в подшефные города в составе гуманитарной колонны, сформированной под эгидой регионального отделения «Единой России». Наборы формировали с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Татарстана.

Сбором и комплектованием груза занимались активисты «Молодой Гвардии Единой России». Руководитель Татарстанского реготделения МГЕР Руслан Шигабуддинов отметил, что молодогвардейцы участвуют в формировании гуманитарных колонн региона.

«Татарстанские молодогвардейцы неоднократно работали волонтерами в приграничных городах. В гуманитарных миссиях в городах ЛНР и ДНР приняло участие 174 добровольца», – подчеркнул Руслан Шигабуддинов.

Гуманитарный центр «Молодой Гвардии» работает с 21 февраля 2022 года. На его базе готовят волонтеров для гуманитарных миссий в новых регионах, проводят обучение по начальной военной подготовке и первой медицинской помощи, обучают управлению БПЛА, изготовлению маскировочных сетей, окопных свечей и комплектующих на 3D-принтере. Активисты изготовили более 1,6 тыс. маскировочных сетей и свыше 50 тыс. изделий на 3D-принтерах – ампульницы, хвостовики, рамки, зарядные устройства и элементы защиты дронов. В работе центра приняли участие около 7 тыс. добровольцев, включая школьников, студентов, серебряных волонтеров и представителей общественных организаций.

«Молодежь всегда является действующей силой страны. А в волонтерской работе на кого опираться, если не на молодежь? В Татарстане «Молодая Гвардия» так громко и созидательно о себе заявляет – это очень значимо. Я признательна нашим ребятам, потому что в любом проекте МГЕР всегда в первых рядах», – поблагодарила Татьяна Ларионова.

С начала специальной военной операции молодогвардейцы собрали и отправили 456,5 тонны гуманитарного груза для военнослужащих и жителей новых регионов на общую сумму 95 932 537 рублей. В Лисичанск и Рубежное они выезжали 29 раз с гуманитарными миссиями. Одним из участников таких поездок стал куратор местных отделений Татарстанского регионального отделения МГЕР Асаф Сулагаев.

«Для меня, как молодогвардейца, участвовать в подобной акции как «Помоги собраться в школу» – большая ответственность. И мы с командой на протяжении двух недель формировали портфели, чтобы в преддверии учебного года вручить ранцы детям Лисичанска и Рубежного. Хочу заверить, что мы продолжим поддерживать наших защитников и жителей подшефных Татарстану городов до тех пор, пока это будет необходимо. Я дважды ездил в приграничные районы и видел, насколько сильно нуждаются жители новых территорий в нашей помощи», – поделился он.

Благодарственные письма вручили также Ратмиру Галиеву, Ясмине Гаязовой, Анастасии Гордеевой, Владу Егорову, Кристине Казаковой, Тимуру Кузнецову, Степану Куфтыреву, Магди Махмутову, Данияру Попову, Матвею Прохорову, Арсению Трофимову, Аделю Хамидуллину и Салавату Якупову.

Татарстанское региональное отделение «Единой России» с первых дней специальной военной операции оказывает помощь городам новых регионов и российским приграничным населенным пунктам. С февраля 2022 года по август 2026 года под эгидой реготделения в эти территории направили 313 грузовых машин с более чем 4 897,671 тонны гуманитарной помощи общей ориентировочной стоимостью 433,15 млн рублей. Отправку очередной колонны в Лисичанск и Рубежное планируют в октябре.

Во время награждения водители Ильнар Хуснутдинов, Виталий Филагин, Николай Петров и Игорь Сиделев получили медали «За помощь фронту» за подписью командира воинской части 42600 Алексея Трошина. На протяжении гуманитарной миссии они доставляли грузы в Лисичанск, Рубежное и другие пункты.

«Доставка гуманитарного груза «за ленточку» – особая работа, это трудности, риск, это то, что на острие», – отметила Татьяна Ларионова.

Она вспомнила первую поездку гуманитарного конвоя «Единой России», когда поступила информация о необходимости срочно изменить места разгрузки из-за напряженной ситуации в Лисичанске.

«Риск был очень большой, мы знали, что нас ждут к конкретному дню, времени, и ждут, в том числе дети. И первые, кто сказал: «Мы будем двигаться дальше», были водители», – поделилась она.

Благодарственные письма получили также исполнительный директор ООО «РИАЛ-АРТ» Лилия Лобода и директор ООО «КУРС» Анна Лесянькина. Руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин поблагодарил их за поддержку гуманитарных поездок.

«Помню первую поездку в 2022 году. Мы собрали необходимые вещи в три фуры – это 60 тонн, а машины найти не можем. Звоним в транспортные компании, а там просят страховку на машину, но ни одна страховая компания не делает это на автомобили, которые идут в эти регионы. Спасибо двум замечательным женщинам, которые нас поддержали, не испугались отпустить своих водителей, и на протяжении этих лет сотрудники компаний всегда идут с нами рука об руку. Огромная благодарность всем мужчинам-водителям – а их уже несколько десятков – которые стали нашими соратниками», – поблагодарил Марат Самигуллин.

Благодарственные письма вручили сотрудникам регионального исполкома Марату Самигуллину, первому заместителю Светлане Гиниатуллиной, заместителям Юлии Маниной и Виктору Затееву, управляющему делами Андрею Губанову, руководителю информационного центра Ирине Субеевой, ведущему специалисту информационного центра Сергею Ткаленко, а также помощникам депутатов Юлии Салаватовой, Ильсияр Низамиевой и Арсению Полянскому.