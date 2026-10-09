За пять лет школьники и детсады востока РТ сдали более 105 тонн батареек

За пять лет из 23 муниципалитетов востока Татарстана вывезено более 105 тонн являющихся отходами II класса опасности батареек, собранных школьниками и детскими садами. Из отдельно взятого Нижнекамского района РТ начиная с 2020 года вывезено свыше 10,5 тонны батареек. Партнером Министерства экологии и природных ресурсов РТ в акции по сбору использованных батареек в образовательных учреждениях на этой территории выступает региональный оператор по обращению с мусором восточной зоны Татарстана – компания «Гринта».

Об итогах работы регионального оператора по повышению экологической культуры населения и развитию системы раздельного накопления отходов представители ООО «Гринта» рассказали на заседании общественного совета Нижнекамского района, которое прошло под председательством главы муниципалитета Радмира Беляева.

Представители компании отметили, что приоритетным направлением деятельности является формирование осознанного отношения населения к обращению с отходами. С 2021 года специалисты провели более 350 экологических мероприятий с участием примерно 8 тыс. детей из 23 муниципальных образований востока РТ.

Системно развивается экологическое просвещение: проводятся деловые игры для школьников 5–9-х классов, тематические утренники и эстафеты в детских садах, интеллектуальная игра «ГРИН КВИЗ» для старшеклассников и студентов, организуется участие в форумах и обучающих программах для педагогов, экоактивистов и глав сельских поселений. Результативность данной работы подтверждена наградами всероссийских и республиканских конкурсов: «Экология – дело каждого», «Эколидер», «Зеленая премия» и так далее.

«Мы отмечаем устойчивый рост интереса жителей Нижнекамского района к вопросам раздельного сбора отходов. Компания готова и далее взаимодействовать с администрацией города и района с тем, чтобы расширять охват работы с населением и совершенствовать применяемые форматы», – отметила руководитель отдела по связям с общественностью ООО «Гринта» Лилия Мулюкова.

Экологическое просвещение – одна из задач национального проекта «Экологическое благополучие». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.