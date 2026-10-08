УФНС Татарстана проведет вебинар по имущественным налогам и НДФЛ

УФНС России по Татарстану проведет 20 октября вебинар, посвященный исполнению налоговых уведомлений, исчислению имущественных налогов и налога на доходы физических лиц. Начало трансляции запланировано на 10:00.

Спикерами выступят начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС Валентина Бубнова, начальник отдела камерального контроля НДФЛ и страховых взносов Гузяль Арикова и начальник отдела оказания государственных услуг Гульфия Каюмова.

До начала вебинара жители Татарстана могут направить вопросы об исполнении налоговых уведомлений, исчислении имущественных налогов и НДФЛ. Специалисты УФНС обобщат полученные вопросы, а наиболее распространенные ситуации разберут во время прямой трансляции.

Вопросы можно отправить заранее по специальной ссылке или с помощью QR-кода.

Участие в вебинаре бесплатное. Чтобы подключиться к трансляции, необходимо перейти по ссылке для участников или воспользоваться QR-кодом.