Абдулганиев: Нужно добиваться максимального привлечения федеральных средств

Необходимо работать над привлечением федеральных средств в бюджет Татарстана. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете РТ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

«Сумма федеральных трансфертов в проекте закона о бюджете – неокончательная. Совместными усилиями с вовлечением вновь избранных депутатов Госдумы от Татарстана, депутатов Государственного Совета нужно добиваться максимального привлечения федеральных средств», – сказал он.

Абдулганиев отметил, что Раисом РТ Рустамом Миннихановым внесен в парламент «хоть и напряжённый, но сбалансированный проект бюджета». «Документ подготовлен Правительством республики», – добавил он.

Председатель Госсовета подчеркнул, что благодаря вкладу предприятий, трудовых коллективов, поддержке федерального центра Татарстан сохраняет положительную динамику развития. По его словам, рост валового регионального продукта и других показателей, а также текущие доходы позволяют реализовать все республиканские программы, задачи, обозначенные Президентом РФ Владимиром Путиным и Раисом РТ Рустамом Миннихановым в послании Госсовету.

«Поручаю председателям комитетов Госсовета организовать детальное рассмотрение отраслевых разделов бюджета. Руководителей профильных министерств и ведомств прошу принять личное участие в этом процессе», – заключил спикер парламента.