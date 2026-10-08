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Общество 8 октября 2026 09:33

Анвар Зарипов назначен первым замминистра строительства Татарстана

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Анвар Зарипов назначен первым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба ведомства.

Зарипов вступил в должность 8 октября.

В этот же день заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана назначен Айдар Ахметзянов. Соответствующее распоряжение также подписал Алексей Песошин.

Ранее Ахметзянов занимал должность руководителя Департамента развития территорий Минстроя Татарстана.

#кадровые назначения #министерство строительства и жкх рт
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