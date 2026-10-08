Анвар Зарипов назначен первым замминистра строительства Татарстана
Анвар Зарипов назначен первым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба ведомства.
Зарипов вступил в должность 8 октября.
В этот же день заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана назначен Айдар Ахметзянов. Соответствующее распоряжение также подписал Алексей Песошин.
Ранее Ахметзянов занимал должность руководителя Департамента развития территорий Минстроя Татарстана.