Трамп обвинил СМИ в искажении его слов о готовности пожертвовать городами США

Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате Белого дома

Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил прессу в искажении своих слов о теоретической готовности пожертвовать несколькими американскими городами ради победы над врагом. Американский лидер написал об этом в основанной им социальной сети Truth Social.

«Фейковые и сфабрикованные новости распространяют информацию, что я якобы призываю врага бомбить Сан-Диего и Лос-Анджелес, в то время как в действительности я говорил, что временное повышение цен на бензин – это небольшая плата за то, чтобы Иран не обладал ядерным оружием», – пояснил Трамп свою мысль.

По словам Президента США, он просто хотел бы, чтобы аудитория представила себе настоящую цену столкновения с враждебной страной, обладающей ЯО. Политик уточнил, что сравнил краткосрочный рост стоимости бензина и гипотетические бомбардировки больших городов.

«Все это знали, фейковые новости тоже, но они продолжают утверждать, что я призываю врага бомбить два города, которые я люблю», – подчеркнул Трамп и назвал оппонентов «дегенератами», уверенными в своей безнаказанности.