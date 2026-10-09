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Политика 9 октября 2026 00:55

Трамп обвинил СМИ в искажении его слов о готовности пожертвовать городами США

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Трамп обвинил СМИ в искажении его слов о готовности пожертвовать городами США
Президент США Дональд Трамп в ситуационной комнате Белого дома
Фото: аккаунт Белого дома в соцсети X

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил прессу в искажении своих слов о теоретической готовности пожертвовать несколькими американскими городами ради победы над врагом. Американский лидер написал об этом в основанной им социальной сети Truth Social.

«Фейковые и сфабрикованные новости распространяют информацию, что я якобы призываю врага бомбить Сан-Диего и Лос-Анджелес, в то время как в действительности я говорил, что временное повышение цен на бензин – это небольшая плата за то, чтобы Иран не обладал ядерным оружием», – пояснил Трамп свою мысль.

По словам Президента США, он просто хотел бы, чтобы аудитория представила себе настоящую цену столкновения с враждебной страной, обладающей ЯО. Политик уточнил, что сравнил краткосрочный рост стоимости бензина и гипотетические бомбардировки больших городов.

«Все это знали, фейковые новости тоже, но они продолжают утверждать, что я призываю врага бомбить два города, которые я люблю», – подчеркнул Трамп и назвал оппонентов «дегенератами», уверенными в своей безнаказанности.

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#Дональд Трамп #сша и иран
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