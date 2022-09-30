Северный Кипр и Татарстан будут налаживать культурные связи

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Ближневосточное Общество (Yakın Doğu Oluşumu) и Министерство культуры Татарстана подписали протокол намерений о сотрудничестве. Об этом сообщают турецкие СМИ.

В документе говорится об открытии в Кипрском музее современного искусства отдельной экспозиции, посвященной Республике Татарстан. В планах – проведение совместных выставок, взаимные визиты писателей, композиторов и художников, гастроли театральных групп, организация концертных программ. Также для развития туристических связей планируется организовывать конгрессы, симпозиумы, летние лагеря для студентов и языковые курсы, культурные туры. Оператором объявлена компания Dorana Turizm.

Помимо этого, стороны намерены развивать медицинский туризм на базе клиники Ближневосточного университета (Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi), которая готова принимать пациентов из Татарстана.

От турецкой стороны протокол подписали основатель Ближневосточного университета Суат Гюнсель, член Попечительского совета Ближневосточного общества и председатель правления больниц Мехмет Сойкурт, профессор, заведующий отделом музеев Ближневосточного общества Али Эфдал Озкул и директор отдела маркетинга и организации компании Dorana Turizm Хусейн Мавили.

От имени Республики Татарстан документ подписала гендиректор Елабужского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко.

В рамках подписания протокола ректор-основатель Ближневосточного университета Суат Гюнсель был награжден орденом Республики Татарстан. Награду он получил «в знак признания развития дружеских отношений между Турецкой Республикой Северного Кипра и Республикой Татарстан, а также укрепления их культурных связей и его вклада в развитие тюркского мира в области культуры, искусства и образования».