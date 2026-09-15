Патриарх Кирилл призвал мужчин отговаривать жен от абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал российских мужчин эффективнее поддерживать своих жен и отговаривать их от абортов. С таким заявлением он выступил в Московской городской думе, передает ТАСС.

«Огромная страна – от Балтийского моря до Тихого океана, слабонаселенная, населения не хватает. Конечно, я понимаю, что эти геополитические аргументы меньше всего могут повлиять на человека, на женщину, которая принимает такие решения, но многие ведь мужья тоже занимают положение, и в данном случае могли бы поддержать более эффективно свою супругу, попросить ее не делать то, что она задумала сделать, объяснить ей», – порекомендовал он.