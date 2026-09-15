На выборах депутатов Госдумы избиратели России могут проголосовать в 152 странах

На выборах депутатов Государственной Думы избиратели могут проголосовать в 152 странах. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге в Доме Правительства республики.

«У нас трехдневное голосование. При многодневном голосовании досрочного голосования нет, но возможности с каждым годом расширяются. И в этом году для всех избирателей доступно голосование в 152 странах мира», – рассказал он.

Кондратьев отметил, что пять избирателей из Татарстана, находящихся в командировках, будут голосовать в диппредставительствах других стран. «Информацию по голосованию можно уточнить на сайте Министерства иностранных дел России», – отметил он.

Выборы депутатов Государственной Думы IX созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».

В Татарстане в дни голосования также пройдут дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.