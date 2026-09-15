Минэкологии РТ назвало стоимость работ по расчистке Челны и Ноксы

Работы по расчистке участка реки Мелекески в Набережных Челнах протяженностью более 3 километров продолжаются в Татарстане. Завершить реализацию мероприятий, начавшуюся в 2025-м, планируется в 2027 году.

Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Насретдинов сегодня на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию агропромышленной и продовольственной политике и экспертного совета при комитете.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по изъятию бетонного грунта. На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 47%», – отметил докладчик.

Насретдинов добавил, что в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» на 2027–2030 годы запланированы еще два мероприятия. Это расчистка участка реки Челны в Набережных Челнах протяженностью 7 километров стоимостью 137 млн рублей и расчистка русла реки Ноксы с притоками в Казани протяженностью почти 28 километров. Стоимость работ составит 950 млн рублей.

Национальные проекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.