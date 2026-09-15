Свидетельства Электронной доски почета РТ вручили отличившимся жителям Черемшана

Фото предоставлено Гульсиры Шарифуллиной

На молодежной площадке в Черемшане состоялся Фестиваль труда и доблести, приуроченный к Году воинской и трудовой доблести, объявленному Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

На Электронной доске почета РТ размещена информация о 15 290 достойных работниках различных отраслей, представляющих более 4,8 тыс. организаций. В их число вошли и 76 лучших работников Черемшанского района, некоторым из которых вручили свидетельства Электронной доски почета РТ.

В торжественной церемонии приняли участие депутаты Государственной Думы ФС РФ Олег Морозов и Анатолий Иванов, глава Черемшанского района РТ Рамиль Айбатов.

«Мы должны отдать должное самоотверженному труду татарстанцев во всех сферах экономики республики и говорим сегодня слова искреннего уважения каждому труженику», – отметил в своем выступлении руководитель муниципалитета.

Олег Морозов и Анатолий Иванов также выразили искреннюю благодарность передовым работникам, преданным своему делу, отметив положительные изменения, произошедшие в районе за последнее время.

Как подчеркнул глава района, благодаря участию в федеральной программе «Комфортная городская среда» и республиканской программе «Наш двор» за пять лет благоустроено 18 дворовых территорий, отремонтировано более 134 километров дорог, построено 11 новых объектов и капитально отремонтировано более 20.

Чуть менее чем через две недели, 28 сентября, исполнится 96 лет Гарифу Ибрагимову, который много лет проработал механизатором в колхозе «Жданов» села Нижняя Чегодайка. Он один из старейших черемшанцев, занесенных на Электронную доску почета.

«На долю нашего поколения выпало немало трудностей. Я работал и на Донбассе, затем всю жизнь трудился трактористом и комбайнером в родном селе. В те годы умели видеть нашу работу: у меня много медалей и почетных грамот», – отметил Гариф Ибрагимович.

Заслуженный учитель РТ, преподаватель русского языка и литературы Гулюса Закирова посвятила педагогике 35 лет. Ее ученики ежегодно становятся призерами республиканской олимпиады, набирают высокие баллы на ЕГЭ. Сегодня Гулюсу Каусаровну пригласили на сцену и вручили свидетельство о занесении на Электронную доску почета РТ.

«Для меня лицей давно стал вторым домом. Здесь прошла часть моей жизни, здесь я стала настоящим учителем, нашла настоящих друзей. Нас объединяет любовь к детям и науке. Мы команда и поддерживаем друг друга. Я хочу пожелать нашему лицею дальнейшего процветания, коллегам – крепкого здоровья и вдохновения, а учащимся – чтобы они никогда не теряли интерес к учебе», – сказала педагог.

Заслуженный работник культуры РТ Маргарита Игнатьева более 40 лет трудится в межпоселенческой центральной библиотеке. Она пользуется большим уважением как в коллективе, так и среди читателей, активно участвует в республиканских и районных мероприятиях.

«Электронная доска почета – хорошая идея, у нас много достойных людей. Я всю жизнь работала в сфере культуры, в тесном контакте с людьми. За 40 лет изменилась деятельность библиотек, пришли современные технологии, внедряются государственные программы развития культуры. Попасть на доску почета одной из первых наравне с другими достойными людьми – для меня большая честь. Это достижение всей команды, мы работаем как команда. Мы живем в прекрасной республике, наши люди умеют работать и радоваться жизни», – подчеркнула Маргарита Владимировна.

Праздник сопровождался песнями: самодеятельные артисты района исполнили свои лучшие номера.

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.

Материал подготовлен при участии Гульсиры Шарифуллиной.

Фотографии предоставлены Гульсиры Шарифуллиной.