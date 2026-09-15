Минэкологии РТ: Рекультивация иловых полей БОС Казани завершится в этом году

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

В столице Татарстана продолжается рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений. В результате будут улучшены экологические условия проживания всех жителей города.

Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Насретдинов сегодня на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и экспертного совета при комитете.

«В рамках федерального проекта „Вода России“ продолжаются работы по ликвидации крупнейшего объекта накопленного экологического вреда, расположенного в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища, – рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани. За полвека на площади почти 100 гектаров накоплено более 4 млн куб. метров илового осадка. Проект по рекультивации иловых полей – пилотный в России», – отметил он.

При ликвидации объекта последовательно решаются такие основные задачи, как обезвоживание и обеззараживание илового осадка, переработка накопленных осадков с последующей рекультивацией нарушенных территорий.

«В результате проведения работ будут улучшены экологические условия проживания всех жителей Казани. После рекультивации в хозяйственный оборот будет возвращено более 140 гектаров восстановленных земель на берегу Волги. Стоимость мероприятий составляет 9,6 млрд рублей. Из них в этом году на реализацию проекта предусмотрено 2 млрд рублей», – рассказал спикер.

Ильнур Насретдинов добавил также, что готовность объекта на сегодняшний день составляет 86%, работы ведутся круглосуточно. Мероприятия планируют завершить в этом году.

Работы по рекультивации полей начались в ноябре 2021 года. Сначала они велись в рамках национального проекта «Экология», а с 2025-го – нового нацпроекта «Экологическое благополучие». Последний направлен на создание комфортных условий для жизни людей через заботу о чистоте и безопасности окружающей среды. Нацпроекты – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.