Делегация Татарстана победила в дебатах на Международном фестивале молодежи

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Сразу три представителя делегации Татарстана стали призерами дебатов «Выборы будущего», которые прошли на площадке Центральной избирательной комиссии РФ в рамках Международного фестиваля молодежи – 2026. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Первое место заняла команда во главе с Марселем Галиевым, второе – команда, капитаном которой была Диана Дасаева. Светлана Ефремова, не будучи капитаном, тоже вошла в состав команды-призера. Состязание стало для участников возможностью проверить навыки публичного выступления, аргументации и командной работы в международной среде. Награды победителям и призерам вручила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Для нас особенно приятно видеть, как ребята из Татарстана уверенно выступают на международной площадке и берут первые места в соревнованиях, где нужны знания, быстрая реакция и умение слышать людей с разным опытом и взглядами. Марсель, Диана и Светлана достойно представили нашу республику, и я уверен, что этот опыт станет для них еще одним шагом к большим профессиональным и общественным проектам», – прокомментировал достигнутый результата министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Для меня важно участвовать в таких мероприятиях, так как мне интересен избирательный процесс, приятно быть частью Молодежного совета ЦИК РТ под руководством Ефремовой Светланы! Было много интересных образовательных сессий. Данного результата не было бы без поддержки наставников, победа в рамках Республиканского проекта «Атмосфера» помогла победить на дебатах, даже на английском языке! Хотел бы выразить благодарность Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан за предоставленную возможность участия в Международном фестивале молодежи – 2026», – заявил Марсель Галимов

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Татарстан представляет команда из 225 человек, среди которых присутствуют молодые лидеры, активисты, члены общественных организаций, делегаты от образования, культуры, медиа, предпринимательства и других сфер. Татарстанцы активно включаются в образовательную, дискуссионную и культурную программу фестиваля, знакомятся с участниками из разных стран и защищают честь республики на самых разных площадках.