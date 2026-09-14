В Актаныше установили мемориальную доску в память об участнике СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актаныше на доме, где жил участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Нияз Фаррахов, установили мемориальную доску. На церемонии собрались его родные и близкие, учителя и наставники, ветераны боевых действий, школьники и жители района.

В мероприятии приняли участие руководитель исполнительного комитета Актанышского района Илфак Бариев, родные Нияза, его учителя и наставники, ветераны Афганистана, Чеченской кампании и СВО, а также учащиеся Актанышской школы №2.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Учителя и наставники вспоминали Нияза как доброго, внимательного и любознательного человека. С детства он интересовался окружающим миром, стремился узнавать новое и ставил перед собой серьезные цели.

В этот день своими воспоминаниями поделились его учителя, наставники, бабушка Роза Сергеева и мама Ираида Фаррахова.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Обращаясь к школьникам, выступающие говорили о важности образования, целеустремленности и ответственности. Ребят призвали помнить Нияза не только как защитника Родины, но и как человека, который с детства развивал свои способности и добивался успехов в любимом деле.

Особое место в жизни Нияза занимали шахматы. Он начал заниматься ими еще в детстве и со временем стал участником республиканских и всероссийских соревнований, где становился победителем и призером.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Его наставник по шахматам Фагим Галимов рассказал о спортивном пути ученика. После окончания школы Нияз продолжил заниматься любимым видом спорта.

Во время церемонии наставник передал маме Нияза кубок, который ее сын завоевал на чемпионате Татарстана. Теперь эта награда хранится в семье как память о его увлечении и спортивных достижениях.

Имя Нияза Фаррахова продолжает звучать и в спортивной жизни района. В Актанышском районе по инициативе главы района Ленара Зарипова проводится открытый чемпионат по шахматам.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

На церемонию пришли ветераны Афганистана, Чеченской кампании и специальной военной операции. Они говорили со школьниками о воинском долге, мужестве и ответственности.

Участники встречи призвали ребят брать пример с Нияза – стремиться к знаниям, развивать свои способности, заниматься спортом и не бояться ставить перед собой серьезные цели.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В ходе мероприятия звучали патриотические песни.

Особенными стали слова мамы Нияза Ираиды Фарраховой. Она рассказала, что утром увидела в саду двух птиц и подумала о самых дорогих людях – сыне Ниязе и его отце Ильдаре, который ушел из жизни после гибели сына.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Для семьи эта история стала личным символом памяти о близких людях, которые остаются рядом в воспоминаниях.

После молитвы в память о погибших воинах состоялось открытие мемориальной доски. Белое покрывало сняли мама Нияза Ираида Фаррахова и его дочь Аида. К памятной доске участники церемонии возложили цветы.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой