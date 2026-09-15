«В Казани у нас будет теплый прием»: Карпин ждет болельщиков на матче с Ираном

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассчитывает на теплый прием в столице Татарстана и просит болельщиков приходить прежде всего на сборную России.

«На сборную в любом регионе и на любую игру приходят болельщики, трибуны заполнены. Думаю, в Казани у нас тоже будет теплый прием. Всех ждем на матчах сборной. И рассчитываем, что болельщики придут посмотреть прежде всего не на соперников, а на сборную России», — заявил Карпин.

Ранее мы сообщали, что Российский футбольный союз опубликовал окончательный состав национальной команды на осенний сбор, который начнется 21 сентября.

Сборная России проведет три матча: 29 сентября — с Ираном в Казани, 3 октября — с Намибией в Екатеринбурге, 6 октября — с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Билеты на матч сборной России и Ирана в Казани доступны на «Яндекс Афише».

Fan ID для товарищеских игр сборной не требуется.