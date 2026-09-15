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На главную ТИ-Спорт 15 сентября 2026 12:02

World Taekwondo разрешила проводить международные турниры в России

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World Taekwondo разрешила проводить международные турниры в России
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня стало известно, что Всемирная федерация тхэквондо сняла запрет на проведение международных турниров в России. Об этом рассказали в пресс-службе Союза тхэквондо России.

Отмечается, что это решение было принято во вторник на внеочередном заседании World Taekwondo в Чунчхоне (Республика Корея).

Подчеркнем, ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов.

Также отметим, что в конце января World Taekwondo приняла решение допустить российских и белорусских юниоров и взрослых атлетов до международных турниров с национальной символикой.

#тхэквондо
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