World Taekwondo разрешила проводить международные турниры в России
Сегодня стало известно, что Всемирная федерация тхэквондо сняла запрет на проведение международных турниров в России. Об этом рассказали в пресс-службе Союза тхэквондо России.
Отмечается, что это решение было принято во вторник на внеочередном заседании World Taekwondo в Чунчхоне (Республика Корея).
Подчеркнем, ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов.
Также отметим, что в конце января World Taekwondo приняла решение допустить российских и белорусских юниоров и взрослых атлетов до международных турниров с национальной символикой.