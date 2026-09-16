Эксперт Немченко рассказал, на что обратить внимание при выборе винограда

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При выборе винограда стоит обратить внимание на состояние веточки грозди, рассказал РИА Новости заместитель директора новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК Валерий Немченко.

«Главным индикатором качества свежего винограда выступает состояние гребненожки. Зеленая и упругая веточка подтверждает недавнюю срезку, тогда как бурая говорит о потере влаги», – сказал он.

Эксперт также рекомендовал осмотреть ягоды в нижней части грозди. Если на кончике они зеленые, это говорит о преждевременной уборке – после срезки виноград уже не дозревает.

При выборе ягод также следует оценить их запах и целостность. Белесый налет внутри грозди или запах брожения могут свидетельствовать о бактериальной порче. Бурые пятна на светлых сортах указывают на накопление окисленных фенолов, которые придают винограду горечь и могут свидетельствовать о несоответствии ягод нормам безопасности.

«Природный восковой налет защищает ягоды от потери влаги, поэтому смывать его перед хранением в холодильнике категорически нельзя. Воск легко впитывает запахи, держите виноград в закрытой таре. Доставайте ровно ту порцию, которую планируете съесть: конденсат при перепаде температур мгновенно запускает процесс порчи», – посоветовал Немченко.