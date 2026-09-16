Эксперт Немченко рассказал, на что обратить внимание при выборе винограда
При выборе винограда стоит обратить внимание на состояние веточки грозди, рассказал РИА Новости заместитель директора новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК Валерий Немченко.
«Главным индикатором качества свежего винограда выступает состояние гребненожки. Зеленая и упругая веточка подтверждает недавнюю срезку, тогда как бурая говорит о потере влаги», – сказал он.
Эксперт также рекомендовал осмотреть ягоды в нижней части грозди. Если на кончике они зеленые, это говорит о преждевременной уборке – после срезки виноград уже не дозревает.
При выборе ягод также следует оценить их запах и целостность. Белесый налет внутри грозди или запах брожения могут свидетельствовать о бактериальной порче. Бурые пятна на светлых сортах указывают на накопление окисленных фенолов, которые придают винограду горечь и могут свидетельствовать о несоответствии ягод нормам безопасности.
«Природный восковой налет защищает ягоды от потери влаги, поэтому смывать его перед хранением в холодильнике категорически нельзя. Воск легко впитывает запахи, держите виноград в закрытой таре. Доставайте ровно ту порцию, которую планируете съесть: конденсат при перепаде температур мгновенно запускает процесс порчи», – посоветовал Немченко.