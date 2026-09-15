Наблюдатели из стран СНГ будут следить за голосованием на выборах в Татарстане

Представители миссии наблюдателей стран СНГ будут следить за ходом голосования на выборах депутатов Государственной Думы России в Татарстане. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге в Доме Правительства республики.

«В преддверии голосования ожидаем прибытия миссии наблюдателей стран СНГ. Также Международный молодежный фестиваль, который проходит в Екатеринбурге, делегирует нам своих международных экспертов. Мы обеспечим им участие в избирательном процессе. Это крайне важно для открытости избирательного процесса», – сказал он.

Точно известно, что в Татарстан приедут пять представителей стран СНГ под руководством заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Мухтара Ермана, добавил председатель ЦИК РТ.

«Ждем окончательный и утвержденный список. Я очень рассчитываю на то, что все эти три дня они будут работать с нами, будут на участках наблюдать за избирательным процессом и потом выскажут свое видение», – подчеркнул он.

По словам Кондратьева, за ходом голосования на избирательных участках в Татарстане также будут следить 14 тыс. общественных наблюдателей.

Он отметил, что на тысяче избирательных участках установлено 2 тыс. видеокамер, они будут работать в режиме видеонаблюдения. На остальных участках организуют видеофиксацию.

«Все избирательные участки будут обеспечены видеоконтролем, кроме тех, которые располагаются в больницах, СИЗО. Но на этих участках будет работать большое количество наблюдателей», – заключил глава Центризбиркома РТ.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».