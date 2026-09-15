Блогер из США собрал самый широкий в мире Ford – «автомобильный iPhone Duo»

Фото: скриншот видео

Автоблогер Тайлер Февер из американского штата Теннесси собрал самый широкий в мире автомобиль Ford, объединив два хэтчбека Festiva 1988 года выпуска. Короткое видео он выложил на своем YouTube-канале Prop Department.

В переднем ряду невероятно широкого авто – четыре кресла. Также имеются два полностью функциональных руля. Пользователи интернета сравнили изобретение блогера с iPhone Duo.

До этого Февер собрал невероятно тонкий автомобиль на базе того же Festiva. Правда, ему пришлось заменить обычный двигатель электрическим, а также модифицировать рулевое колесо – иначе они просто не помещались внутри модифицированной машины.

Впрочем, «тонкий» Ford Festiva сумел проехать по дорогам общего пользования в окрестностях Нэшвилла, а вот удастся ли сделать это на «широком» варианте машины – неизвестно, замечает издание Supercar Blondie.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что российские владельцы китайских авто столкнулись с проблемами из-за топлива.