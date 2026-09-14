В Нижнекамске в дни выборов сделают бесплатным проезд в автобусах и трамваях

В Нижнекамске подготовили программу мероприятий, приуроченных к выборам депутатов Государственной Думы. Она объединит голосование, культурные, спортивные и семейные активности. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель аппарата Совета НМР Ришат Нафиков.

Одной из мер поддержки для избирателей станет бесплатный проезд на автобусах и трамваях с 18 по 20 сентября. Для этого после голосования необходимо получить браслет избирателя и предъявить его при проезде.

Основная программа мероприятий запланирована на 20 сентября. На территориях возле избирательных участков организуют культурно-патриотические акции, выставки, спортивные соревнования и творческие программы. Часть мероприятий посвятят предстоящему 60-летию Нижнекамска.

С утра на площадках начнут работать буфеты со свежей выпечкой, горячими напитками, соками и кондитерскими изделиями. Свои работы представят самозанятые, а творческие коллективы и воспитанники школ искусств выступят с концертными номерами.

Для жителей также подготовили медицинские акции. На некоторых избирательных участках будут работать «Точки здоровья», где можно будет пройти обследования, в том числе сделать ЭКГ и проверить зрение. Специалисты кожно-венерологического диспансера проведут лекцию «Что скрывает кожа?», на отдельных площадках будет работать передвижной флюорограф. При этом 18–20 сентября бригады скорой помощи будут в приоритетном порядке выезжать на вызовы с избирательных участков.

Отдельный блок программы связан с поддержкой участников СВО. В Колледже нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, школах и сельских поселениях пройдут мастер-классы по плетению маскировочных сетей, патриотические акции, а также сбор гуманитарной помощи и благотворительные мероприятия.

Семейные активности подготовили и в дошкольных учреждениях. На территориях детских садов №27, 28 и 90 проведут семейные старты, шахматные турниры и соревнования для детей «Эстафета чемпионов».

Не останется без спортивных мероприятий и молодежь. 18 сентября в 18:00 на стадионе «Нефтехимик» пройдет футбольный матч «Нефтехимик» – «Урал». На территории школы №10 18 сентября состоятся открытые тренировки по бадминтону и волейболу, 19 сентября – по футболу и шашкам, а также веселые старты. 20 сентября здесь организуют тренировки по вольной борьбе и шахматам.

Кроме того, 20 сентября в 10:00 на территории МФЗ «Ярыш» пройдет футбольный турнир от спортивной школы «Динамо». В «СИБУР Арене» в этот же день состоится домашний матч с командой из Альметьевска.

Для семей, которые придут голосовать вместе, пройдет республиканский фотоконкурс #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга. Участники смогут побороться за один из трех автомобилей Sollers ST8 и 33 мобильных телефона. Для этого 18–20 сентября с 8:00 до 20:00 нужно сделать семейную фотографию возле избирательного участка с браслетом «Всей семьей на выборы», разместить ее во «ВКонтакте» с двумя обязательными хэштегами и оставить страницу открытой до окончания конкурса.

Также в дни голосования в Нижнекамске пройдет муниципальный конкурс с розыгрышем призов. Его условия организаторы обещают сообщить в городских СМИ и социальных сетях.

К выборам 20 сентября присоединится и «Движение первых». Во всех образовательных организациях одновременно пройдут «Выборы Совета первых». В течение недели участники будут представлять свои программы развития движения, а в день голосования выберут тех, кто будет представлять их интересы.

«Предстоящие выборы – это не только значимое политическое событие, это и осознанный выбор каждого жителя, так как в этот день мы выбираем с вами наше будущее на предстоящие пять лет», – отметил Ришат Нафиков.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».