Айдар Метшин: В городском пространстве приоритет – интересы жителей

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При развитии городской среды главным приоритетом должны быть интересы местных жителей, а туризм – лишь дополнять его. Об этом на круглом столе «Качество жизни в Татарстане: устойчивая среда обитания» заявил депутат Государственной Думы ФС РФ, бывший мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Первое условие – делать для жителей. Надо думать о том, насколько будет удобно мамам с колясками, каково придется пенсионерам – им нужны скамейки, молодежи нужны специальные пространства. Жители – это люди, которые построили город, это люди, которые вкладывают свои силы и душу в развитие Татарстана. Это люди, которые заслуживают того, чтобы в первую очередь создавать условия для них», – отметил Метшин, рассказывая о своем опыте на посту мэра Нижнекамска.

По словам политика, каждый должен себя спросить, что ему нужно для комфортной жизни в своем городе.

«Нижнекамск позиционируется как город промышленности, поскольку и был создан как город-спутник. <...> Но проходит время, и он уже выходит за рамки этой парадигмы. Он стал комфортным, компактным, зеленым и с развитой инфраструктурой. Я считаю, что Казань – это лучший город страны, Москва – лучший город мира, а Нижнекамск – лучший город Татарстана», – заявил депутат.

И большую роль в вопросах развития города на сегодня играет бизнес.

«Знаете, вот бывают вымученные инвесторы: „Надо, и мы идем“. Но сейчас это стало полноценным партнерством. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев смог его выстроить – это была очень долгая и большая работа. В итоге понимание самих компаний стало другим, что меняет облик города, делает его самодостаточным», – сказал спикер.