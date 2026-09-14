Число предпринимателей Татарстана в системе «Честный знак» выросло почти на 40%

По итогам первого полугодия 2026 года в национальной системе цифровой маркировки товаров «Честный знак» зарегистрировались более 3,6 тыс. предпринимателей Татарстана. Их число выросло на 39,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего зарегистрированные в системе предприниматели республики работают с радиоэлектронной продукцией, товарами легкой промышленности, косметикой, бытовой химией и средствами личной гигиены. Кроме того, среди них есть производители сладостей и кондитерских изделий, а также продавцы бакалейной продукции.

В Казани продолжает работать Центр поддержки предпринимателей «Честного знака», открывшийся в феврале 2026 года. Он бесплатно помогает представителям малого и среднего бизнеса внедрять и использовать систему обязательной маркировки товаров.

Специалисты центра консультируют предпринимателей по регистрации в системе «Честный знак», нанесению кодов маркировки, настройке электронного документооборота и работе с Национальным каталогом товаров.

Отдельное направление работы связано с информированием бизнеса о доступных мерах государственной поддержки. В их числе – субсидирование затрат на приобретение оборудования и возможность оформить беспроцентную рассрочку.

Предприниматели также могут получить юридическую и техническую помощь по вопросам маркировки, что позволяет сократить расходы, связанные с переходом на новую систему. Кроме того, специалисты рассказывают о способах противодействия обороту контрафактной продукции и возможностях цифровой трансформации предприятий.

Проект работает при поддержке Министерства экономики Татарстана и регионального центра «Мой бизнес» в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Получить бесплатную консультацию и помощь по вопросам маркировки предприниматели могут в центре «Мой бизнес» по адресу: Казань, улица Петербургская, 28. Для посещения необходима предварительная запись.

По другим вопросам поддержки бизнеса в Татарстане можно обратиться в Единый контакт-центр по телефону 8 (843) 524-90-90.

За все время действия разрешительного режима система «Честный знак» заблокировала в Татарстане более 24 млн сомнительных товаров. Свыше 5 млн из них пришлось на 2026 год.

В целом по России с момента запуска «Честного знака» доля нелегального оборота товаров сократилась почти втрое – с 24,7% до 7,6%. Система интегрирована со всеми кассами в стране и заблокировала более 3,7 млрд единиц продукции с признаками контрафакта и фальсификата.

Дополнительные поступления в бюджет благодаря сокращению нелегального оборота оцениваются примерно в 2 трлн рублей, а дополнительные доходы легального бизнеса – в 1,1 трлн рублей.