В Татарстане стартовали выборы в «Советы первых»

В школах, колледжах и вузах по всему Татарстану стартовали выборы в «Советы первых» – детский орган самоуправления «Движения первых». Они пройдут до конца сентября во всех первичных отделениях движения по республике. После этого в течение сентября и октября состоятся следующие два этапа – выборы на местном и региональном уровнях, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения организации.

Стать участником «Совета первых» на первичном уровне можно в качестве председателя, лидера направления и представителя от класса. Критерии отбора на должность председателя или лидера направления следующие:

– опыт участия в «Движении первых» не менее одного года;

– участие во флагманских проектах (например, «Первая помощь» или «БлагоТвори»);

– прохождение онлайн-курса «Академия первых» и онлайн-марафона в номинации «Выбор первых».

Онлайн-марафон – это навигатор для кандидатов и их команд, задания которого помогают правильно пройти предвыборную кампанию: придумать и реализовать агитационную программу, устроить день тишины, провести голосование и огласить результаты. Чтобы присоединиться к нему, необходимо:

– собрать команду от пяти до 16 человек, которая поможет во время агитации;

– зарегистрироваться по ссылке;

– выполнить все задания до 30 сентября.

В конце сентября по всей республике запустятся выборы в местные «Советы первых» на уровне районов Татарстана. Условия отбора для кандидатов в председатели останутся прежними, но еще им предстоит провести авторский мастер-класс для избирателей и выступить с самопрезентацией.

В середине октября планируется провести выборы в региональный «Совет первых». Выдвинуть свою кандидатуру смогут участники советов местных отделений и участники «Совета первых» Татарстана всех созывов. Важное изменение – в региональном «Совете первых» больше не будет лидеров направлений. Теперь в команде появятся лидеры детских инициатив (это ребята, которые будут придумывать акции и проекты) и лидер направления «Медиа и коммуникации».

По сравнению с прошлым годом процедура выборов также изменилась – в ней появилось несколько новых важных этапов. Теперь кандидаты в региональный «Совет первых» должны будут изучить образовательный блок, организовать мероприятие в своем районе, пройти тематическое тестирование, выступить с самопрезентацией и встретиться с другими участниками на дебатах.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.