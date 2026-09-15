Грузовой самолет с жирафами для зооботсада вылетит в Казань 16 сентября

Уже завтра, 16 сентября, в столицу Татарстана вылетит грузовой самолет с жирафами для Казанского зооботсада. Об этом рассказал председатель Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили в видео, опубликованном в Телеграм-канале возглавляемой им организации.

«Вот они. Это именно наши жирафы. С ними мы завтра грузовым самолетом вылетаем домой», – пояснил глава Комитета по туризму столицы РТ (на видео он запечатлен вместе с жирафами).

Накануне мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике проинформировал, что город «на финишной прямой» по доставке жирафов в зооботсад.

Видео: t.me/tourismkzn.