Команда из Татарстана завоевала серебро на чемпионате «Путь ВОИНа»

Команда «Ак Барс» из Республики Татарстан стала серебряным призером II Всероссийских военно-тактических соревнований «Путь ВОИНа». Итоги первенства подвели в Ямало-Ненецком автономном округе, финальные испытания прошли с 7 по 12 сентября на базе загородного комплекса «Ямал-парк» в Приуральском районе Салехарда.

Команда из Татарстана заняла почетное второе место. Победу в соревнованиях одержала команда «Сталинград – ВОИН» из Волгоградской области, третье место заняла команда «Улып» из Чувашской Республики. В соревнованиях участвовали курсанты Центра «ВОИН» из 18 регионов России.

По легенде соревнований, участники преодолевали участок, зараженный после обстрела химическими боеприпасами, минное поле; искали десантированный контейнер с боеприпасами и т.д.

В завершение 11 и 12 сентября прошли сражения за призовые места с лазертаг-оборудованием. В рамках полуфинального и финального боев предстояло найти и уничтожить диверсионно-разведывательную группу противника. По результатам соревнований победителям и призерам вручили тактические рюкзаки с наполнением, кубки, медали и дипломы.



