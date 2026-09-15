«За 200 млн помогу с налоговой»: в Казани бизнесмена судят за мошенничество

В Московском районном суде Казани сегодня стартовало дело Марса Багапова и Равиля Гизатуллина. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Багапов хотел выкупить землю, принадлежащую ООО «ТатЦинк». Для этого он привлек своего знакомого Равиля Гизатуллина.

Для осуществления задуманного, подсудимый сделал поддельный паспорт на имя генерального директора фирмы и вклеил туда фотографию Гизатуллина. После этого они совместно пришли к нотариусу, где оформили доверенность, с помощью которой Багапов смог бы выкупить участок. При этом Гизатуллин предъявил поддельный паспорт и представился генеральным директором.

Кроме того, в деле есть еще один эпизод, согласно которому, Багапов предложил другому предпринимателю помочь в уменьшении суммы налогов. Для этого он предложил предпринимателю выступить посредником и передать взятку должностным лицам в ФНС республики. Предприниматель согласился, однако, по версии следствия, Багапов никуда взятку передавать не собирался.

Багапов обозначил сумму взятки в 200 млн рублей. Предприниматель сообщил, что таких денег у него нет, и они договорились, что он будет передавать деньги частями. Известно, что предприниматель успел передать Багапову 15 млн рублей.

Багапов признал вину в эпизоде с мошенничеством, связанным с уменьшением суммы налогов. В эпизоде с махинацией с землей ни Багапов, ни Гизатуллин вину не признали.