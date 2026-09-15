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Происшествия 15 сентября 2026 16:44

Момент ДТП с девушкой на мотоцикле у «Ак Барс Арены» попал на видео

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Момент ДТП с девушкой на мотоцикле у «Ак Барс Арены» попал на видео

Момент жесткого ДТП напротив «Ак Барс Арены» попал на видео. Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, происшествие случилось ночью 13 сентября.

Согласно данным правоохранителей, 50-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, следуя по проспекту Ямашева, в нарушение правил, при перестроении не уступил дорогу мотоциклу HONDA СВ600. За рулем мотоцикла находилась 27-летняя девушка, она ехала позади легковушки в попутном направлении слева.

На записи видно, как девушка, заметив то, что легковушка перестроилась и встала у нее пути, падает вместе с мотоциклом, а затем врезается в авто. Опрокинувшийся мотоцикл какое-то время продолжал движение по инерции, из-под него летели искры.

В результате аварии девушка получила различные травмы, ее госпитализировали.

#дтп с мотоциклом #авария с мотоциклом #ак барс арена
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