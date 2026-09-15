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Общество 15 сентября 2026 23:43

Стартовал набор волонтеров на IV Молодежный научный конгресс стран ОИС

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Стартовал набор волонтеров на IV Молодежный научный конгресс стран ОИС
Изображение предоставлено организаторами мероприятия

Академия молодежной политики начала набор волонтеров для предстоящего IV Молодежного научного конгресса стран ОИС. Об этом сообщает пресс-служба академии.

Волонтеры будут помогать в организации этого масштабного события на базе Казанского федерального университета в работе с участниками, а также в организации работы отдельных площадок.

От желающих требуется соответствие критериям отбора: возраст старше 14 лет, наличие волонтерского опыта, знание английского языка на уровне В2+ и присутствие в Казани в период с 30 сентября по 3 октября.

Подать заявку необходимо до 12 часов 20 сентября. Сделать это можно по ссылке.

Организаторы не покрывают волонтерам расходы на проживание и проезд до Казани и обратно, уточняют в академии.

IV Молодежный научный конгресс стран ОИС соберет на базе КФУ исследователей из десятков государств. Это ежегодная площадка, где молодые исследователи из стран-членов и стран-наблюдателей Организации исламского сотрудничества представляют разработки, обмениваются идеями и выстраивают научные связи. За несколько лет проект превратился в заметное событие научной дипломатии: в прошлые годы его делегатами становились молодые ученые из Алжира, Азербайджана, Бангладеш, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Малайзии, Марокко, Нигерии, Пакистана, Палестины, России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Узбекистана и других государств.

Создание возможностей для самореализации молодых людей на международной арене соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.

#Волонтеры #организация исламского сотрудничества #молодые ученые
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