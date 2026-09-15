Стартовал набор волонтеров на IV Молодежный научный конгресс стран ОИС

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Академия молодежной политики начала набор волонтеров для предстоящего IV Молодежного научного конгресса стран ОИС. Об этом сообщает пресс-служба академии.

Волонтеры будут помогать в организации этого масштабного события на базе Казанского федерального университета в работе с участниками, а также в организации работы отдельных площадок.

От желающих требуется соответствие критериям отбора: возраст старше 14 лет, наличие волонтерского опыта, знание английского языка на уровне В2+ и присутствие в Казани в период с 30 сентября по 3 октября.

Подать заявку необходимо до 12 часов 20 сентября. Сделать это можно по ссылке.

Организаторы не покрывают волонтерам расходы на проживание и проезд до Казани и обратно, уточняют в академии.

IV Молодежный научный конгресс стран ОИС соберет на базе КФУ исследователей из десятков государств. Это ежегодная площадка, где молодые исследователи из стран-членов и стран-наблюдателей Организации исламского сотрудничества представляют разработки, обмениваются идеями и выстраивают научные связи. За несколько лет проект превратился в заметное событие научной дипломатии: в прошлые годы его делегатами становились молодые ученые из Алжира, Азербайджана, Бангладеш, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Малайзии, Марокко, Нигерии, Пакистана, Палестины, России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Узбекистана и других государств.

Создание возможностей для самореализации молодых людей на международной арене соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.