В РФ намерены уравнять комиссии российских и иностранных селлеров

В России планируют запретить маркетплейсам брать с российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых более высокие комиссии, чем с иностранных партнеров за аналогичные услуги.

Соответствующее требование содержится во втором пакете мер по регулированию платформенной экономики, подготовленного Минэкономразвития РФ. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

В случае принятия новеллы операторы не смогут устанавливать для отечественных партнеров «размер вознаграждения оператора за оказание каждой из услуг, превышающий размер вознаграждения оператора за оказание каждой из аналогичных услуг, устанавливаемый для иных лиц».

Кроме того, маркетплейсы предполагается обязать проверять информацию, содержащуюся в карточках товаров, еще не размещенных на платформе, а также в уже опубликованных. Пользователей необходимо не допускать до карточек, содержащих некорректные данные.

Ранее, 20 марта этого года, Федеральная антимонопольная служба потребовала от Wildberries и Ozon скорректировать работу с селлерами и установить размеры комиссий для российских и иностранных продавцов «на экономически обоснованном уровне, исключив дискриминацию». В случае неисполнения требований ФАС угрожала применить к маркетплейсам меры антимонопольного регулирования.