Мирсаит Фархутдинов из Татарстана отмечает 95-летний юбилей

Труженик тыла Мирсаит Фархутдинов из Ютазинского района Татарстана сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Мирсаит Мухаматгалиевич родился 15 сентября 1931 года в деревне Яссы Тугай. В военные годы наравне с взрослыми работал в колхозе "Татарстан". С 1951 по 1954 год проходил службу в Советской Армии в Казахстане. После демобилизации выучился на водителя и посвятил этой профессии более 40 лет. Вместе с супругой воспитал и вырастил трех детей», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас Фархутдинов – подопечный комплексного центра социального обслуживания населения «Гармония». В решении бытовых вопросов ему помогает социальный работник Нурия Минязова, а в выходные ветерана навещают дети.

Мирсаит Мухаматгалиевич награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», значком «Ударник коммунистического труда», юбилейными медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами.