Коллекцией «Голубая шаль» театр Камала запустил театральный магазин «Камалдан»

Татарский академический театр имени Галиасгара Камала совместно с Татарским книжным издательством запустил магазин брендированной продукции «Камалдан». Торжественное открытие состоялось в день рождения Карима Тинчурина и оказалось приурочено к 120-летию татарского театра.

«Книги должны быть там, где есть любители татарской литературы, они должны предлагаться. В театры приходит как раз наша аудитория. К этому располагает обстановка. Благодарности руководству театра, что случилась такая коллаборация», – рассказал журналистам руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Первая коллекция театра называется «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль») и посвящена одноименному спектаклю и пьесе, написанной Каримом Тинчуриным 100 лет назад. В продаже есть те самые голубые платки в двух вариациях, а также футболки, шопперы, кружки, уходовые средства, значки и даже чай. В рамках коллаборации с Татарским книжным издательством здесь также будут продаваться книги.

«Для нас это большое событие. Здесь есть сувениры и памятные вещи, но самое ценное для нас – здесь будут татарские книги. Теперь у театральных книг, у татарских книг есть еще один дом», – подчеркнул художественный руководитель театра Камала Ильгиз Зайниев на открытии театрального магазина.

Следующая коллекция будет посвящена Хади Такташу и окажется приурочена к премьере спектакля «Утерянная красота», сообщили корреспонденту в магазине театра. В дальнейшем театр планирует представлять новые коллекции к каждой премьере.

«Зрители татарского театра и наши читатели – это одна аудитория», – отметил на открытии «Камалдана» руководитель Таткнигоиздата Рустем Галиуллин.

По словам Галиуллина, следующим шагом станет открытие уголка татарской книги в Челнинском театре драмы. Таткнигоиздат надеется открыть такие магазины в каждом татарском театре.

В новом театральном сезоне отдельным уголком Таткнигиздата обзавелся театр Тинчурина. Помимо продукции книжного издательства на его полках, как и в «Камалдане», присутствуют журналы медиакомпании «Татмедиа». Фирменный магазин выполнен в дизайне татарского театра.

Филиал Татарского книжного издательства расположен по соседству с магазином брендированной одежды театра Тинчурина.

«Театр – это то место, где мы пытаемся сохранить татарский дух и язык. Это как раз наша публика, которая должна знакомиться с новыми произведениями, татарскими книгами. Это будет культивировать в людях любовь к чтению», – выразил уверенность главный режиссер театра Тинчурина Айдар Заббаров.

Ранее в этом году ТГТДиК также обзавелся целой выставкой современного искусства.