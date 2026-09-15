Определился итоговый состав сборной России на осенний сбор

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Сегодня стал известен итоговый состав сборной России по футболу на осенний учебно-тренировочный сбор.



Валерий Карпин и его тренерский штаб выбрали следующих футболистов:

Вратари – Матвей Сафонов («ПСЖ», Париж), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак», Москва).

Защитники – Арсен Адамов («Ахмат», Грозный), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград), Илья Вахания («Краснодар»), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Виктор Мелёхин («Ростов», Ростов-на-Дону), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба — «Локомотив», Москва), Максим Осипенко («Динамо», Москва).

Полузащитники – Артем Карпукас, Максим Глушенков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба — «Спартак», Москва), Алексей Батраков («Галатасарай», Стамбул), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

Нападающие – Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Краснодар»), Александр Соболев («Зенит»)