«Мы готовы к любым инфекциям»: санитарные врачи РТ о современных вызовах

104 года назад в нашей стране появилась структура, которая сегодня называется Роспотребнадзор. Представители трех поколений санврачей рассказали о рабочих буднях и об институте наставничества. Как изменялась служба, что остается неизменным – в материале «Татар-информа» ко Дню федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.





Санитарная служба всегда решала сложнейшие вопросы

15 сентября 1922 года был принят Декрет Совнаркома РСФСР «О санитарных органах республики», который заложил основы санитарной службы страны. В 20-е годы в Татарстане создавались дезинфекционные отряды и лаборатории, а в 1928 году в Казани открылась дезинфекционная станция. В 1934 году появились должности госсанинспекторов.

В годы Великой Отечественной войны санитарные органы и казанские ученые-гигиенисты расследовали случаи инфекций и отравления, проводили экспертизу и санитарно-просветительскую работу. Благодаря их усилиям в августе 1942 года удалось остановить вспышку холеры в Казани. К 1945 году в республике было уже 40 санэпидучреждений.

Санитарная служба решала сложнейшие вопросы в связи со становлением нефтедобычи и нефтехимии, возведением Набережных Челнов, Нижнекамска, строительством завода КамАЗ и Куйбышевской ГЭС. В 1999 году приняты законы РТ о санитарно-эпидемиологической безопасности и об административной ответственности за санитарные правонарушения. Татарстан первым в России дал гигиенические паспорта компьютерным классам. Была организована гигиеническая сертификация продукции, выпускаемой и реализуемой в республике. В 2004 году был создан Роспотребнадзор. В РТ появилось его региональное управление.

Сегодня в системе Роспотребнадзора Татарстана работают: 422 служащих в самом управлении, 1100 человек в Центре гигиены и эпидемиологии, порядка 100 человек в Казанском институте эпидемиологии и микробиологии. Кто-то трудится в ведомстве уже не первое десятилетие, а кто-то только начинает здесь свой путь. Корреспондент «Татар-информа» поговорил с представителями трех поколений санитарных врачей и узнал, как менялась их работа со временем и чему может научить молодежь своих наставников.

Гузалия Фомичева пришла в санитарно-эпидемиологическую службу в 1983 году Фото: предоставлено пресс-службой Роспотребнадзора по РТ

«Однажды не приняла к учебному году поселковую школу, где вместо канализации была выгребная яма»

Заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан Гузалия Фомичева пришла в санитарно-эпидемиологическую службу в 1983 году. После шести лет учебы в Казанском медицинском институте она начала работать рядовым специалистом в отделении коммунальной гигиены.

«Мы проверяли ход строительства жилых домов, парикмахерские, общежития, медицинские организации, санатории, профилактории. Каждый день ходили на проверки. Давали предписания, составляли акты, потом контролировали выполнение. Если не выполняли – наказывали», – вспоминает Гузалия Фомичева.

Затем ей предложили должность заведующей отделением гигиены детей и подростков Центра госсанэпиднадзора Казани. Работе с детьми она посвятила большую часть жизни и курирует эти вопросы до сих пор, называя это своим призванием.

«Самым сложным периодом моей работы было советское и постсоветское время. Помню старые разрушающиеся постройки и проблемы с материально-техническим оснащением. Однажды я не приняла к новому учебному году одну поселковую школу. Централизованное водоснабжение в ней было, но вместо канализации – выгребная яма. Всю территорию школы занимала эта яма и большая куча угля, которым и топили здание. Я неоднократно давала предписания, но дело не двигалось. Школу не приняли к началу учебы, и в течение трех недель вопрос решился. Здание подключили к канализации и централизованному отоплению. Это было большое достижение по тем временам», – рассказала она.

Отдельная страница в биографии санитарного врача – работа с особо опасными инфекциями Фото: © «Татар-информ»

Отдельная страница в биографии санитарного врача – работа с особо опасными инфекциями. В 2001 году в Советском районе Казани произошла вспышка холеры. Это был завозной случай. Зараженный искупался в водоеме, в результате – десятки заболевших. Чтобы оценить ситуацию на месте, в столицу Татарстана тогда прибыл главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

«Тогда мы по домашним очагам ходили, вылавливали больных, которые не хотели госпитализироваться, искали тех, кто был в контакте с заболевшими. Постоянно дежурили в инфекционных больницах. Это было самое настоящее ЧП, поскольку холера – крайне заразная и смертельно опасная инфекция», – отметила Гузалия Фомичева.

За годы работы изменилось многое, сказала Гузалия Фомичева. В начале 1980-х огромный массив документов писали от руки или печатали на машинке. Сегодня работу санитарных врачей облегчают многочисленные программы, куда заносятся результаты проверок и исследований, в которых можно проводить аналитику.

«Технологии изменились, но отношение к нашему ведомству всегда было уважительным. Были случаи, когда люди огорчались из-за предписаний, а потом благодарили за них. Благодаря ним они устранили нарушения, что помогло в работе», – рассказала она.

Марина Патяшина: «Мы должны при малейших признаках нарушения предупредить предпринимателя и не штрафовать его, а донести требования санитарных правил» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не штрафовать, а донести требования санитарных правил»

С 2011 года Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан руководит Марина Патяшина. С того времени подходы к контрольно-надзорной деятельности изменились.

«Когда я пришла на эту должность, было много плановых проверок. Тогда мы только начинали обсуждать, что не нужно все сплошным способом проверять, а нужно посещать только те объекты, которые представляют существенный риск для здоровья населения. Так родился риск-ориентированный подход», – рассказала главный государственный санитарный врач по РТ.

Сегодня законодательство позволяет проводить проверки без взаимодействия с контролируемым лицом. Общение с ним происходит в электронном виде через федеральные ресурсы. По словам Марины Патяшиной, общее количество проверок сократилось, но профилактических мероприятий стало больше.

«Мы должны при малейших признаках нарушения предупредить предпринимателя и не штрафовать его, а донести требования санитарных правил», – подчеркнула она.

Главное достижение службы за 15 лет Марина Патяшина формулирует просто: сохранение стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.

«У нас бывают очаги инфекций. Но своевременное, оперативное принятие мер по локализации не позволяет им распространяться. Отсутствие либо низкое количество очагов в детских образовательных учреждениях, социальных, медицинских, лагерях – это результат нашей работы», – отметила руководитель Роспотребнадзора по РТ.

Пандемия COVID-19, по словам главного санитарного врача Татарстана, была самым непростым временем за период ее руководства ведомством Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы не успели испугаться ковида, поскольку все происходило стремительно»

Еще одно важное достижение татарстанского Роспотребнадзора – умение работать на массовых международных мероприятиях. Их в республике становится все больше, а значит, растет груз ответственности. Первым большим испытанием подобного рода стала Универсиада 2013 года.

«Нам не на кого было опереться. Не было наработок в других регионах, как проводить такие массовые мероприятия с точки зрения обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Мы были первооткрывателями, и это было очень волнительно. Высокие гости тогда приехали в Казань. С каждым последующим мероприятием модифицировали и выработали оптимальный формат», – объяснила Марина Патяшина.

Пандемия COVID-19, по словам главного санитарного врача Татарстана, была самым непростым временем за период ее руководства ведомством. Неизвестная инфекция наступала, обстановка менялась каждый день, а врачам-эпидемиологам нужно было снова и снова нарабатывать тактику борьбы с вирусом.

«Сегодня то время нашему коллективу кажется сном. Мы не успели испугаться, поскольку все происходило стремительно. В целом на территории Татарстана наши мероприятия позволили держать ситуацию управляемой», – сказала Марина Патяшина.

Сегодня перед службой стоят новые вызовы. Первый – готовность к оперативному реагированию на случаи инфекций. Здесь работа не останавливается ни на минуту. Второй вызов – информатизация, которая идет большими темпами, но чтобы реализовать ее полностью, еще нужно время.

Регина Николаева: «Каждый день приносит новые, нестандартные ситуации, поэтому скучно у нас точно не бывает» Фото: предоставлено пресс-службой Роспотребнадзора по РТ

Проверки проводятся прямо за компьютером: на сайтах, в приложениях

Заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Татарстану Регина Николаева пришла в службу в 2018 году на производственную практику. Решающую роль в том, чтобы она осталась работать в ведомстве, сыграли люди.

«Меня вдохновил коллектив – то, с каким профессионализмом и теплотой опытные коллеги относились к делу и как поддерживали меня, еще студентку. Мне захотелось стать частью этой команды. Направление защиты прав потребителей выбрала потому, что это реальная помощь людям. Здесь каждый день видишь результат: помог человеку разобраться в сложной ситуации, восстановил справедливость. Мне важно чувствовать, что моя работа приносит пользу», – рассказала Регина Николаева.

Ее рабочий день насыщен: разбор жалоб, анализ документов, общение с людьми – звонки, личный прием. Часто приходится становиться психологом, чтобы успокоить человека и объяснить его права. Чаще всего люди обращаются с проблемами в сфере интернет-торговли: возврат брака, задержки доставок, списание денег. Много вопросов по сложной технике, некачественным бытовым услугам, платным подпискам, которые списывают деньги без ведома человека.

С развитием маркетплейсов работа перешла на цифровой уровень. Проверки проводятся прямо за компьютером: анализируется информация на сайтах, в приложениях, личных кабинетах, без выезда на место.

«Каждый день приносит новые, нестандартные ситуации, поэтому скучно у нас точно не бывает. Отмечу, что граждане стали более подкованными. Многие приходят на прием, уже хорошо зная статьи закона. Но в каждом деле есть тонкости. Люди часто путают правила возврата качественного товара в течение 14 дней и возврат вещей с браком. Или путают условия обычных магазинов и покупок в интернете. Поэтому приходится раскладывать все по полочкам, пошагово объяснять алгоритм действий», – объяснила сотрудник Роспотребнадзора.

Сегодня перед службой стоят новые вызовы. Первый – готовность к оперативному реагированию на случаи инфекций Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Молодые – креативны, это ускоряет работу»

«Мы ежегодно принимаем на работу молодежь. Они охотно идут работать в службу. Замечу, что молодым меньше нравится проводить проверки, – это для них сложная история. Они чаще просят работу, связанную с компьютером и не связанную с людьми. Видимо, у нынешнего поколения есть определенная сложность с личной коммуникацией в силу того, что они выросли в век социальных сетей», – рассуждает Марина Патяшина.

Тем не менее процент молодежи в службе достигает 30%. В Роспотребнадзоре работает институт наставничества: за молодым специалистом закрепляется более опытный сотрудник, который помогает изучать нормативные документы, правильно оформлять бумаги, оказывает всяческую помощь.

«По прошествии года после окончания наставничества куратор делает оценку деятельности специалиста. Молодые специалисты любят, когда к ним старшего товарища приставляют. Они ответственность вместе с ним делят. Это более комфортное вливание в коллектив», – сказала глава Роспотребнадзора по РТ.

Старшие коллеги помогают молодым ежедневно, подтверждает Регина Николаева. Сложные случаи из практики разбираются вместе с опытными сотрудниками, которые обладают невероятной профессиональной интуицией.

«Законодательство меняется, схемы обмана потребителей становятся изощреннее. Коллективный разум – наш главный инструмент», – подчеркнула она.

Молодежь не только учится, но и сама может чему-то научиться. Гузалия Фомичева считает, что молодые сотрудники более креативны.

«Все-таки люди, которые в возрасте, работают как бы по накатанной. А молодые креативят, что ускоряет работу. А еще мне очень нравится то, что они с техникой на "ты"», – сказала Фомичева.

«Мы на это и поставлены государством – защищать интересы людей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Идеальный сотрудник Роспотребнадзора – какой он?

Мы задали нашим собеседникам один вопрос: какими качествами должен обладать идеальный сотрудник Роспотребнадзора? Главные качества специалиста Роспотребнадзора, считает Гузалия Фомичева, – это принципиальность и желание постоянно учиться.

«Человек должен обязательно самообразованием заниматься, чтобы быть в курсе изменений законодательства. Должен быть принципиальным. Если замахнулся – реши вопрос, который для себя поставил», – уверена она.

По мнению Марины Патяшиной, сотрудник ведомства должен быть человеколюбивым, ответственным, нацеленным на результат, смелым в принятии оперативных решений и готовым ставить интересы граждан выше личных.

«Любое обращение граждан – это сигнал, что что-то не в порядке. Мы должны не отписку написать или отделаться предостережениями, а взять объект на контроль и принять действенные меры. Я всегда требую от подчиненных, чтобы они выходили на личный контакт. Приглашали, разбирали ситуацию. Это занимает много времени, это сложно, но мы на это и поставлены государством – защищать интересы людей», – подчеркнула она.

Сотрудник Роспотребнадзора должен быть стрессоустойчивым, внимательным к деталям, и он должен искренне любить помогать людям. Регина Николаева обозначила эти качества как основные.

«Здесь нужно уметь анализировать и находить подход к каждому человеку. Кстати, наша работа меняет и нас самих. Раньше я была довольно скромным и закрытым человеком, но специфика нашей деятельности все перевернула. Общение с людьми научило меня быть общительной и коммуникабельной. Работа помогла мне раскрыться, стать смелее и подарила внутренний стержень, который помогает мне каждый день защищать права человека, делать его повседневную жизнь безопасной и справедливой», – сказала она.