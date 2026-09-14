Команда «Ак Барс» из РТ стала серебряным призером соревнований «Путь ВОИНа»

В Ямало-Ненецком автономном округе подвели итоги II Всероссийских военно-тактических соревнований «Путь ВОИНа». Финальные испытания прошли с 7 по 12 сентября на базе загородного комплекса «Ямал-парк» в Приуральском районе Салехарда.

По итогам борьбы команда «Ак Барс» из Республики Татарстан заняла второе место. Победу одержала команда «Сталинград – ВОИН» из Волгоградской области, третьей стала команда «Улып» из Чувашской Республики.

Начиная с отборочного этапа в Волгограде в соревнованиях приняли участие курсанты Центра «ВОИН» из 18 регионов России. Состязания проводятся по поручению заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО, председателя Наблюдательного совета Центра «ВОИН» Юрия Трутнева. Они помогают совершенствовать систему подготовки и закреплять знания и навыки, которые курсанты получают в центре.

Финальное испытание состояло из нескольких этапов. Жеребьевка определила пары соперников, которые с 7 по 9 сентября сошлись в полуфинальных поединках. Команда Татарстана встретилась с командой из Чувашии.

По легенде соревнований, разведывательный спутник падает на территории противника. Сторона-владелец пытается согласовать поисково-спасательную операцию, другая – не допустить вооруженного присутствия и найти спутник первой. В ходе движения колонна подвергается атаке БПЛА, машина с оборудованием, боеприпасами и продовольствием теряется и не выходит на связь. Группа получает координаты спутника и выдвигается на технике в район операции.

На маршруте участников ждали сложные испытания: преодоление зараженного участка после артиллерийского обстрела химическими боеприпасами, разминирование тропы на неразмеченном минном поле, поиск десантированного контейнера с боеприпасами, выполнение задачи снайперской парой с поражением двух целей, отражение обстрела диверсионной группы и нейтрализация засады, обнаружение и уничтожение позиции расчета FPV-дронов противника, а также решение моральной дилеммы – выбор между движением в зону эвакуации и спасением раненого союзника.

В завершение 11 и 12 сентября прошли сражения за призовые места с лазертаг-оборудованием. В рамках полуфинального и финального боев предстояло найти и уничтожить диверсионно-разведывательную группу противника.

По результатам соревнований победителям и призерам вручили тактические рюкзаки с наполнением, кубки, медали и дипломы.