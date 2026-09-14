Татарстанцев призвали поддержать земляка – участника номинации «Второй старт»

Республику Татарстан на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» для ветеранов специальной военной операции представляет Владимир Павленков – промышленный альпинист из Казани. Народное голосование за ролики конкурсантов проходит с 10 по 24 сентября, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

После тяжелого ранения, семи госпиталей и долгой реабилитации Павленков вернулся домой и решил продолжить дело, которым занимался до службы. Благодаря Кадровому центру «Работа России» ветеран получил финансовую поддержку для открытия бизнеса в сфере промышленного альпинизма и монтажа климатического оборудования.

В рамках национального проекта «Кадры» Владимир также прошел обучение на оператора беспилотных авиационных систем, что открыло новые горизонты в его профессиональной деятельности.

Сейчас Павленков сам помогает другим бывшим участникам спецоперации найти себя в мирной жизни, обучает будущих промышленных альпинистов и передает свой опыт дальше.

Поддержать земляка жители Татарстана могут, зайдя на сайт 2s.vcot.info, авторизовавшись удобным способом и проголосовав.

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