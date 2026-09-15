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Общество 15 сентября 2026 18:38

Мурашко: В ближайшие 25 лет вырастет риск возникновения онкозаболеваний

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил об увеличении риска возникновения онкологических заболеваний, ожидаемом в ближайшие 25 лет. Таким прогнозом он поделился на международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни».

«Мы видим, что сегодня, по оценкам экспертов, на ближайшие 25 лет, в связи с увеличением продолжительности жизни и рядом тех процессов, которые происходят в целом мире, риск возникновения онкологических заболеваний будет расти», – цитирует министра ТАСС.

Мурашко также добавил, что за 20-30 лет распространенность онкозаболеваний может вырасти на 50%.

#онкологические заболевания #онкология #медицина
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