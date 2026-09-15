В Wildberries назвали ложными слухи о массовой блокировке кошельков клиентов

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Информация о массовой блокировке кошельков пользователей маркетплейса Wildberries не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

«Ограничения доступа к кошелькам возможны только в случае нарушения закона <...>», – заверили в пресс-службе, напомнив, что аналогичные требования распространяются на всех участников рынка.

По информации компании, клиенты продолжают пользоваться ее кошельками «без каких-либо изменений на прежних условиях».

Массовые синхронные публикации однотипных сообщений в анонимных Телеграм-каналах в RWB назвали признаком заказного характера материалов.

Ранее в Телеграм-каналах появились сообщения, что Wildberries будто бы начал требовать от клиентов после крупных трат на маркетплейсе свидетельства, способные подтвердить происхождение денег.

До этого в Татарстане запустили республиканские меры поддержки селлеров, пострадавших от последствий атак беспилотников на логистические центры Wildberries.