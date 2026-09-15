Проект «Выход 31» помогает подросткам отказаться от участия в преступлении

Проект «Выход 31» помогает подросткам вовремя остановиться и отказаться от участия в преступлении. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о противодействии мошенничеству рассказала заместитель председателя Экспертного совета, заместитель директора по учебной работе Казанского института Всероссийского государственного университета юстиции Анна Кондратьева.

«Сегодня существует огромное количество схем вовлечения в мошенническую деятельность. Легко в эту схему попадает взрослый, а еще легче – ребенок. В зоне риска находятся все дети до 18 лет. Причины разные: правовая неграмотность, желание доказать свое превосходство в игре, нехватка внимания. Ребенку присылают вредоносную ссылку, он проходит по ней и дарит злоумышленнику доступ к данным», – рассказала Анна Кондратьева.

По ее словам, злоумышленник давит на больное, говорит заготовленные фразы: «Ты уже согласился. У нас есть скрин переписки». Ребенок в страхе думает, что выхода нет, но это не так.

«Проект "Выход 31" получил свое название исходя из статьи 31 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она гласит, что добровольный отказ от совершения преступления – это ситуация, когда лицо не подлежит уголовной ответственности, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения преступления до конца», – пояснила Кондратьева.

На сайте проекта есть простые инструкции: как себя вести, к кому обратиться, как отказаться, по каким номерам звонить. Главное – нельзя удалять переписку со злоумышленником.

«Обязательно указывают на то, что нельзя удалять переписку. Очень часто злоумышленник просит это сделать. Ни в коем случае ни взрослый, ни ребенок переписку удалять не должны, потому что это подтверждение того, что связь со злоумышленником присутствовала», – добавила Анна Кондратьева.