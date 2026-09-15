Дмитрий Медведев рассказал, почему России нужны свои IT-решения

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Защита цифровой инфраструктуры и переход на российские IT-решения становятся частью общей задачи по обеспечению технологической самостоятельности страны. В интервью «Ведомостям» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о росте трансграничных киберугроз и необходимости снижать зависимость от зарубежного программного обеспечения.

По словам зампреда Совбеза, после 2022 года усилились угрозы, связанные с инфраструктурой мошенников, ботнетами и хакерскими группировками, значительная часть которых находится за пределами России. Для противодействия таким вызовам страна сотрудничает с государствами — партнерами по ШОС, БРИКС, а также с рядом стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

«Киберпространство давно превратилось в поле боя — такое же, как воздух, суша и море. И здесь тоже надо защищать свои границы, свой суверенитет», — заявил Дмитрий Медведев.

Отдельное внимание в интервью уделили зависимости от иностранных IT-продуктов. Дмитрий Медведев отметил, что особенно важно обеспечить российскими решениями критическую информационную инфраструктуру: энергетику, транспорт, связь, оборонную промышленность и атомную энергетику.

«Используя иностранный софт и сервисы, мы уязвимы перед внешними угрозами. По ключевым вопросам экономической жизни переходить на отечественные решения рано или поздно придется всем без исключения», — заявил Дмитрий Медведев.

Для разработчиков российских IT-продуктов уже действуют меры поддержки: пониженные ставки налога на прибыль и страховых взносов, нулевой НДС для реализующих отечественное ПО компаний. Организации, которые внедряют российские решения, могут учитывать соответствующие расходы с повышающим коэффициентом 2 при расчете налога на прибыль.