Глава МИД Турции заявил об эскалации украинского конфликта

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: kremlin.ru

Характер конфликта на Украине изменился за последний год, вооруженное противостояние стало более ожесточенным. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в Азербайджан.

«Знаете, сама война действительно за последний год превратилась из войны на истощение в войну на уничтожение», – изложил турецкий дипломат свое понимание ситуации на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым (видеозапись опубликовал телеканал A Haber).

По оценке Фидана, сейчас нет мест, которые не подвергались бы ударам, целями для атак «становятся все коммерческие объекты, объекты инфраструктуры».

При этом глава МИД Турции предположил, что эскалация будет только усиливаться. «Чтобы не допустить дальнейшего распространения и еще больших бедствий, это должно прекратиться», – выразил уверенность он.

Ранее, в начале сентября, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал создать «механизм, который на постоянной основе обеспечит безопасность торгового судоходства в Черном море».

До этого, в начале августа, турецкая сторона направила России и Украине предложение о введении моратория на удары по судам в акватории Черного моря. «<...> там, где никто не идет на уступки, война продолжается, наращивая свою интенсивность до тех пор, пока сама не создаст пространство для уступок», – заявлял тогда Фидан.