Жители Менделеевска представили премьеру спектакля «Вижу. Слышу. Говорю.»

Жители Менделеевска представили премьеру уличного спектакля-путешествия «Вижу. Слышу. Говорю.», подготовленного совместно с московскими режиссерами. Несколько месяцев профессиональная команда работала с горожанами, которые стали участниками постановки.

Над спектаклем работали режиссеры и актрисы Ольга Аничкова и Виктория Мустафина, а также хореограф Виталий Васильев. На уличную сцену вышел 21 артист – жители Менделеевска, которые впервые или вновь попробовали себя в театральном проекте.

Для творческой команды это уже второй подобный опыт в городе. В 2023 году при участии Ольги Аничковой и Виктории Мустафиной в Менделеевске состоялась премьера уличных спектаклей «Крылья» и «Отражение», в которых участвовали представители старшего поколения.

Постановки показывали не только во время фестиваля, но и в течение года.

Новый спектакль стал экспериментом уже в другом формате. Он состоит из трех частей, каждая из которых разворачивается на отдельной городской локации.

Зрители при этом становятся участниками театрального путешествия: после первой сцены они вместе с артистами переходят к следующей точке, где продолжается действие, а затем – к третьей.

Таким образом, на время спектакля город превращается в единую театральную площадку, частью которой может стать каждый желающий.

«Вижу. Слышу. Говорю.» – это разговор о вечном, о взаимодействии человека с природой и о ценностях, которые остаются неизменными несмотря на смену эпох и развитие технологий. Авторы постановки говорят о любви, душе и связи человека с окружающим миром, а также о необходимости видеть, слышать и говорить на языке чувств.

«Это история о том, как важно видеть, слышать и говорить на языке чувств и искать силы и вдохновение у сил природы», – отмечают режиссеры спектакля.

Постановка стала результатом совместной работы профессиональной театральной команды и жителей Менделеевска, которые второй раз принимают участие в творческой лаборатории.

Лаборатория проходит в рамках «Пастернаковских чтений» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.