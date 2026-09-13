Жители Менделеевска представили премьеру спектакля «Вижу. Слышу. Говорю.»
Жители Менделеевска представили премьеру уличного спектакля-путешествия «Вижу. Слышу. Говорю.», подготовленного совместно с московскими режиссерами. Несколько месяцев профессиональная команда работала с горожанами, которые стали участниками постановки.
Над спектаклем работали режиссеры и актрисы Ольга Аничкова и Виктория Мустафина, а также хореограф Виталий Васильев. На уличную сцену вышел 21 артист – жители Менделеевска, которые впервые или вновь попробовали себя в театральном проекте.
Для творческой команды это уже второй подобный опыт в городе. В 2023 году при участии Ольги Аничковой и Виктории Мустафиной в Менделеевске состоялась премьера уличных спектаклей «Крылья» и «Отражение», в которых участвовали представители старшего поколения.
Постановки показывали не только во время фестиваля, но и в течение года.
Новый спектакль стал экспериментом уже в другом формате. Он состоит из трех частей, каждая из которых разворачивается на отдельной городской локации.
Зрители при этом становятся участниками театрального путешествия: после первой сцены они вместе с артистами переходят к следующей точке, где продолжается действие, а затем – к третьей.
Таким образом, на время спектакля город превращается в единую театральную площадку, частью которой может стать каждый желающий.
«Вижу. Слышу. Говорю.» – это разговор о вечном, о взаимодействии человека с природой и о ценностях, которые остаются неизменными несмотря на смену эпох и развитие технологий. Авторы постановки говорят о любви, душе и связи человека с окружающим миром, а также о необходимости видеть, слышать и говорить на языке чувств.
«Это история о том, как важно видеть, слышать и говорить на языке чувств и искать силы и вдохновение у сил природы», – отмечают режиссеры спектакля.
Постановка стала результатом совместной работы профессиональной театральной команды и жителей Менделеевска, которые второй раз принимают участие в творческой лаборатории.
Лаборатория проходит в рамках «Пастернаковских чтений» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Фотографии предоставлены пресс-службой Менделеевского района